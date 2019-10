Arrimadas: "La moción contra Torra se presenta ahora porque nunca habíamos tenido Goma-2 en el debate político"

La portavoz de Cs en el Congreso, Inés Arrimadas, ha pedido este domingo a los socialistas que "no le salven la papeleta a Torra" y reconsideren su abstención en la moción de censura de este lunes al presidente de la Generalitat, Quim Torra, presentada por su partido en el Parlament.

"Pido al PSOE, pido al señor Sánchez, pido al señor Iceta que rectifiquen, que no se alineen mañana con el señor Torra. No estamos ya en una situación de discrepancia ideológica, es que tenemos a un gobierno y a un presidente que se pone a aplaudir y a defender a presuntos terroristas", ha declarado a los periodistas, antes de asistir a la diada castellera del barrio barcelonés de Les Corts.

Preguntada por la razón por la que Cs presenta una iniciativa que no tiene apoyos para sacar adelante, ha dicho: "La moción se presenta ahora porque nunca habíamos tenido Goma-2 en el debate político. Eso es lo que ha cambiado. Nunca habíamos tenido un presidente de la Generalitat que apoya explícitamente a personas que han reconocido preparar atentados contra Cataluña".

Ha criticado que en este contexto el PSC no apoye la moción de Cs contra Torra, lo que a su juicio no gustará a los votantes socialistas, y ha añadido que otra de las circunstancias que habían estado esperando para presentar la moción era que los socialistas no tuvieran "excusa para decir que no".

"Lo increíble es que ahora, con presuntos terroristas detenidos, ni ahora el partido socialista puede cambiar y apoyar una moción constitucionalista", ha afirmado.

También ha destacado que este lunes el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tiene la oportunidad de "cambiar de socios", de los independentistas a los constitucionalistas, si el PSC apoya la moción de censura de Cs y rompe el pacto en la Diputación de Barcelona con JxCat.



Apertura a pactar con el PSOE

"Lo uno con una apuesta que ha hecho Albert Rivera. Un gran pacto de Estado, o una gran apuesta nacional", ha dicho Arrimadas, en referencia a la apertura de Cs a pactar con el PSOE para garantizar la gobernabilidad, aunque ha precisado que el objetivo de su partido es ganar las elecciones.

"Pero si al final los números no dan, que todo el mundo sepa que los votos de Cs van a servir para un gran acuerdo nacional", con reformas sobre empleo, educación, sanidad, autónomos, y despoblación.

Ha asegurado que "si el señor Sánchez se pega un batacazo electoral y no tiene el resultado que espera, va a ser más fácil que rectifique y que vuelva al constitucionalismo", mientras que si tiene mayoría suficiente seguirá pactando con los independentistas.

Al ser preguntada sobre por qué Sánchez dijo que no quería el apoyo de partidos que pactan con la ultraderecha, Arrimadas ha dicho: "Bueno, supongo que se refiere a él mismo cuando pacta con Puigdemont en la Diputación de Barcelona".



Encuestas y abucheos

Arrimadas ha valorado la encuesta publicada por El Periódico, según la cual Cs pasaría de 57 escaños en el Congreso a 24-28: "El Periódico siempre nos da menos escaños de los que sacamos", lo que ocurrió, según ha recordado, con las elecciones del 21 de diciembre y del 28 de abril.

A su entrada en la oficina del Ayuntamiento acompañada de la concejal de Cs en Barcelona Luz Guilarte, Arrimadas ha sido abucheada por algunas de las personas congregadas en la plaza de Comas en motivo de la diada castellera de Les Corts.

Cuando Arrimadas y Guilarte han salido al balcón de autoridades, desde donde han seguido el espectáculo casteller, una multitud ha gritado 'Libertad, presos políticos' y 'Fuera'.