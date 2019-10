Sánchez responde a Rivera: "No pedimos su apoyo, pedimos que no bloquee"

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha replicado al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que no pide su apoyo y "mucho menos de un partido que pacta con la ultraderecha", sino que se "respete" el resultado de las elecciones y "aquellos que perdieron no bloqueen a aquel que las ganó".



Albert Rivera se ha abierto este sábado a pactar también con el PSOE y no solo con el PP, como había hecho hasta ahora, siempre y cuando el líder socialista asuma un decálogo de reformas de calado que incluye frenar al presidente de la Generalitat, Quim Torra.



En un mitin en Vigo, Pedro Sánchez ha ironizado con que Rivera parece que ha levantado el castigo" a su partido "si se porta bien" y está dispuesto a gobernar con el PSOE, mientras que al mismo tiempo pretende "echarlo" de la Moncloa si suma más escaños con el PP y "la ultraderecha", con quienes gobierna en ayuntamientos y comunidades autónomas.



"Todo un ejemplo de coherencia, señor Rivera", ha proclamado el líder socialista, quien en su repaso al "paisaje" político tras los actos de este sábado de los diferentes partidos también se ha referido al líder de Podemos, Pablo Iglesias, y su rescate del "trampantojo de la gran coalición PP, PSOE y Ciudadanos". Eso, hasta las elecciones, porque el día siguiente, asegura Sánchez, Podemos tratará de "impedir un gobierno del PSOE".



También se ha preguntado Pedro Sánchez si el PP está "en hibernación". "Solamente aparece cuando escuchamos a la presidenta de la Comunidad de Madrid decir cosas ultraderechistas porque pacta con la ultraderecha", ha agregado.



A propósito de las alusiones del portavoz de Vox en el Congreso, Javier Ortega Smith, a las Trece Rosas, ha pedido un aplauso cerrado para las mismas, a las que ha nombrado una por una.



?? Adelina

?? Ana

?? Blanca

?? Carmen

?? Dionisia

?? Elena

?? Joaquina

?? Julia

?? Luisa

?? Martina

?? Pilar

?? Victoria

?? Virtudes



Julia Conesa: "Que mi nombre no se borre de la historia"#13rosas pic.twitter.com/RE1UKD6f2S — PSOE (@PSOE) October 5, 2019

Pedro Sánchez ha llamado a la movilización el 10N porquehabida cuenta de que "en ayuntamientos y comunidades autónomas ya vemos la foto de la plaza de Colón institucionalizada".Ha significado que a estas alturas "podría ser presidente, ¿pero de qué gobierno?", se ha preguntado, "con una parte defendiendo el orden constitucional" y otra", y, adicionalmente, "apoyado por fuerzas independentistas".Tampoco quiere el PSOE "gobiernos sustentados por partidos que frivolizan con la igualdad de género y con la lacra de la violencia machista".Sánchez ha llamado a realizar "un esfuerzo" a todos los que en abril votaron al PSOE para que el país "avance con más rotundidad" y "", y ha dicho "basta ya de lamentos de lo que pudo ser y no fue" y de "los reproches" de los que "malograron la mayoría" de fuerzas progresistas."Quien quiera un gobierno,", ya que "a izquierda y a derecha hay una sopa de siglas que quieren seguir bloqueando el país", ha cerrado.