Ortega Smith, sobre el grupo de las 'Trece Rosas': "Asesinaban y violaban"

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha asegurado que durante la Guerra Civil Española hubo crímenes de ambos bandos y ha destacado que las trece mujeres conocidas como las '13 Rosas' "torturaban, asesinaban y violaban vilmente" en las checas de Madrid, por lo que, a su juicio, "perdimos todos los españoles" durante la guerra.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Ortega Smith ha hecho estas declaraciones para explicar por qué Vox está en contra de la Ley de Memoria Histórica que "sólo busca dividirnos otra vez a los españoles" al hablar de que había un bando "bueno y malo, de ganadores y perdedores" cuando "en realidad hubo crímenes en ambos bandos".

"Yo no le tengo ningún miedo a la historia, pero si vamos a hablar de memoria histórica hay que hablar de toda no sólo de una parte, sino de todo lo que ocurrió para que no vuelva a ocurrir, como por ejemplo, que hay pocos reportajes hablando de las chicas de Madrid, las '13 Rosas' que torturaban, asesinaban y violaban vilmente y es que una guerra es una situación terrorífica en la que se pierde el concepto de justicia", ha señalado Ortega Smith.

A su juicio, lo que hay que hacer es "buscar la fraternidad, cerrar heridas y evitar que las generaciones futuras lo repitan", pero "no cambiar la historia" del país. Por eso, ha insistido, en que Vox está en contra de una ley que "impone una determinada opinión". "El gran problema es que quiere escribir una forma de la historia y por eso nos oponemos, la historia no hay que juzgarla ni condenarla", ha añadido.

El secretario general de Vox ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez quiera "imponer" a través de la ley de Memoria Histórica una "especie de Gran Hermano que todo lo ve y dice lo que es verdad y lo que es mentira" de la historia de España. Según ha explicado, Vox quiere cortar ese camino que intentan imponer los socialistas porque sino "todo el que se salga de lo que marca los gurús de la política es considerado fascista o neonazi".

Preguntado por las polémicas declaraciones del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, en las que dice que el Gobierno de Madrid va a impedir que ardan las iglesias en el año 2019, como ardieron en el 1936 a principios de la Guerra Civil, Ortega Smith ha asegurado que lo que arde en la actualidad es "el odio" de muchos partidos.

"Especialmente arde el de Podemos, el de toda la extrema izquierda, ahí arde el odio porque eso lo hemos vivido en Vox que nos dicen barbaridades y nos llaman asesinos y que nos muramos como los del 36", ha señalado el secretario general de Vox para después asegurar que hay "realmente personas que están haciendo apología del odio".

Además, ha asegurado que dicha apología también "impulsa" a los españoles a enfrentarse entre ellos, algo "muy grave" y que ya ha ocurrido, desde su punto de vista, en Cataluña donde se ha dado fruto a "jóvenes separatistas preparando bombas". "Ese odio no cae en vano, termina germinando y convirtiéndose en grupos terroristas", ha concluido.