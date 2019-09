ERC y JxCat exigen explicaciones a Marlaska por las detenciones de los CDR

Esquerra Republicana y Junts per Catalunya han exigido este lunes al ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, que rinda cuentas por la detención esta madrugada en Cataluña de nueve independentistas radicales que presuntamente planeaban acciones violentas organizadas por miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR).



Los dos partidos independentistas han solicitado la comparecencia del ministro ante la Comisión de Interior del Congreso a sabiendas de que ésta no se podrá producir porque este martes se disolverá la Cámara por la convocatoria de las elecciones generales del 10 de noviembre.



"Vives en un país en el que se detiene a gente de madrugada para buscar pruebas en su contra. Lo comento porque en democracia es justo al revés. La única pregunta que cabe hacerse es quien será el siguiente. Ya avisamos. El 'A por ellos' era un 'A por todos'", ha escrito el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en su cuenta de Twitter.







Si no estás prevenido ante los medios de comunicación te harán creer que lo peligroso es un CDR y no un CIE o que las armas las tienen quienes vota y no quienes se las venden a sápatras saudies.



Exigimos la comparecencia del Ministro del Interior para dar explicaciones. pic.twitter.com/CkApN9xp5n