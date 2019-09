Sánchez: "No dormiría tranquilo con inexpertos de Podemos al frente de Ministerios"

El presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha confesado este jueves que "no dormiría por la noche" con miembros inexpertos de Unidas Podemos al frente de Ministerios como el de Hacienda, Transición Ecológica o gestionando la Seguridad Social.

Así se ha pronunciado en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, en la que ha afirmado que ése era el objetivo del líder de Podemos, Pablo Iglesias, que quería colocar en el Consejo de Ministros a algunos de sus afines sin experiencia en la gestión pública.

En este sentido, ha puesto en valor la decisión que tomó de no aceptar las imposiciones de Iglesias porque anteponía los intereses generales del país, que precisa un gobierno que aporte estabilidad los próximos cuatro años. Con ese anhelo de cerrar estos últimos años de inestabilidad Sánchez confía en movilizar al electorado.

Sánchez ha justificado la inviabilidad de un gobierno de coalición con Podemos en que la idea que subyacía de la exigencia de los morados era la de dar lugar a "dos gobiernos en uno". Este cogobierno habría tenido en sus primeros días de vida una "crisis de Gobierno" en cuanto se produjeran declaraciones como las efectuadas hoy por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, llamando a manifestarse por los "supuestos presos políticos" si el Supremo condena a los líderes independentistas en prisión preventiva.

Como ya señaló en el Pleno del Congreso esta semana, ha confirmado que su Gobierno aplicaría "todos los resortes del Estado" para defender la Constitución y la integridad territorial del país en caso de que la Generalitat volviese a quebrar la legalidad.

El presidente ha evitado cerrar totalmente la puerta a un Gobierno de coalición con Podemos tras las elecciones del 10 de noviembre. "No diría un no es no", ha indicado, pero sí ha subrayado que la negociación frustrada ha demostrado que "el planteamiento de la coalición es inviable", lo que no significa que no puedan entenderse con los morados.

De hecho, ha señalado que en "muchas políticas" sigue considerado a Podemos su "socio preferente", pero con ellos, al igual que con Ciudadanos, mantiene "serias discrepancias" en cuestiones de Estado.

Sánchez ha lamentado que Podemos haya demostrado que "si no se hace lo que Iglesias dice y decide es capaz" de llevarsélo todo por delante y ha contrapuesto al liderazgo de Iglesias la figura de Iñigo Errejón, al que ve haciendo cosas "esperanzadoras" a pesar de que, ha reconocido, no ha tenido aún oportunidad de tener una charla política con él.



Elecciones, una opotunidad



El líder socialista ha intentado presentar la repetición electoral como una "oportunidad" para que el partido que ganó las elecciones y al que han impedido, según él, formar gobierno obtenga una mayoría más rotunda para poner en marcha el ejecutivo "estable" que precisa el país para afrontar los retos que tiene por delante.

Sánchez ha valorado que los ciudadanos podrán acudir a las urnas el 10 de noviembre "con más información" de la que tenían el 28 de abril. Porque ahora saben que Unidas Podemos ha impedido hasta en cuatro ocasiones desde 2016 que se conforme un Gobierno del PSOE y porque han comprobado que Ciudadanos, siempre que tiene ocasión, pacta con el PP y Vox para sacar a los socialistas de las instituciones.

Con respecto a la propuesta del PP de sumar fuerzas con Ciudadanos y Vox bajo la marca España Suma, Sánchez ha criticado cómo el solo término supone un intento de "patrimonializar la Constitución", la "bandera" y el "término España" situando a los partidos que salen de su paraguas fuera de la Carta Magna.

"Ahora para el señor Rivera, el señor Casado y el señor Abascal no somos constitucionalistas", ha criticado Sánchez, que ha acusado a la derecha de pretender construir siempre "una sociedad en la que solamente caben ellos".

El presidente ha tildado de "surrealista" y "ciencia ficción" pensar que el PSOE pueda formar un gobierno de coalición con Ciudadanos tras el 10 de noviembre oyendo lo que dice Albert Rivera de Sánchez. Además, ha indicado que si esa opción estuviera en la mente de Rivera no habría sido necesario repetir elecciones porque en la actualidad suman una mayoría absoluta de 180 escaños.

De cara al 10 de noviembre, ha anunciado que las 370 medidas del programa de gobierno que presentó a Podemos y que elaboró con la colaboración de la sociedad civil las incluirá en su programa electoral.

Además se ha comprometido a crear un comité con representantes de la sociedad civil encargado de fiscalizar el grado de cumplimiento de ese programa.