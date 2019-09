El Gobierno no ve razones para que PP y Cs no se abstengan

El Gobierno considera que no hay "razones objetivas" para que el PP y Cs no se abstengan en la investidura del socialista Pedro Sánchez ya que, a su juicio, ya se cumplen las tres condiciones reclamadas por el líder de Cs, Albert Rivera, para no bloquear la formación del Gobierno.

Fuentes del Ejecutivo han asegurado a EFE que en Navarra ya hay un Gobierno que defiende la Constitución, no se ha pactado con Bildu, el 155 se aplicará en Cataluña si la situación constitucional lo requiere y no se subirá la presión fiscal sobre las clases medias y trabajadoras.

"Les volvemos a invitar por tanto a que desbloqueen la formación de Gobierno", han asegurado las fuentes.