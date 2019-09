El PSOE cree que Iglesias "disfraza" de nuevas propuestas sus exigencias

El PSOE ha asegurado este viernes que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, "disfraza" de nuevas propuestas su intención de entrar en el Ejecutivo y le ha reiterado que explore otra vía para cerrar un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez.

A diez días de la fecha límite para evitar la repetición electoral, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha pedido a la formación 'morada' que se abra a un acuerdo con los socialistas que "no sea únicamente el camino que ellos han querido explorar". "Su posición ha sido inamovible desde julio", ha censurado sobre la exigencia de formar un gobierno de coalición. "Iglesias disfraza de propuesta diferentes movimientos, pero todos llegan al mismo punto: el gobierno de coalición", ha asegurado Montero. Este jueves el líder de Podemos llamó a Sánchez y le propuso que si después de la aprobación de los Presupuestos considera que la coalición con Unidas Podemos no funciona, los morados se comprometen a abandonar el Gobierno pero garantizarían la estabilidad parlamentaria. El jefe del Ejecutivo ha rechazado la citada propuesta, según fuentes socialistas.

Sobre un posible giro de última hora, ante el bloqueo de las negociaciones, la titular de Hacienda ha insistido en que el momento para la coalición pasó en julio y ahora toca "explorar otros caminos". "No se trata de que uno cambie su posición si la tiene fundamentada en argumentos sólidos", ha recalcado en una entrevista en la Cadena SER.

Le ha contestado al líder de Podemos que sería "absurdo" que tras calificar de "decorativo" la oferta de coalición del PSOE de julio ahora Sánchez vaya a poner ministerios en manos de dirigentes 'morados'. Así, Montero ha recalcado que el PSOE no quiere una investidura de Sánchez "a toda costa" con un gobierno que luego no tenga "aplomo" para afrontar los desafíos.



No es una propuesta "seria"



Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE y portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, ha justificado el rechazo de su partido a la última propuesta de Podemos, un Gobierno de coalición a prueba, porque "una oferta que ya te anticipa una crisis de gobierno no es una propuesta seria".

En una entrevista en Telemadrid, Lastra ha confesado que a los socialistas les sorprendió ayer jueves la llamada de Iglesias con su propuesta de "experimentar con el Gobierno" y de tener "ministros a prueba". "No es una propuesta seria, no lo es", ha recalcado la dirigente socialista, quien sí ve seria la oferta de su partido de un acuerdo programático. "Lo que podemos es firmar ya un contrato, un contrato de 'vamos a hacer ya todo esto con los presupuestos encima de la mesa y con las garantías'" para cumplirlo, ha dicho.

Lastra ha recordado que el pasado miércoles, cuando Pablo Iglesias puso el ejemplo de Italia para defender la coalición, que "Italia no es ejemplo de nada" porque el gobierno de ese país es "para un ratito" y eso no es lo que quiere para España el PSOE.

El Gobierno de España es una "cosa muy seria" y solo se necesita ya a Podemos para no ir a elecciones, ha continuado la número dos de los socialistas.

Por otro lado, Adriana Lastra ha considerado que quien sí quiere elecciones es el líder del PP, Pablo Casado, porque lleva semanas hablando de la coalición que defiende, España Suma, una fórmula que no cree que se acabe dando porque Ciudadanos no la aceptará.

Y en cuanto a la propuesta del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, de un acuerdo entre PP y PSOE, ha señalado que no es posible porque esos dos partidos no se parecen "en nada" y no tienen ni agenda social ni fiscal comunes.