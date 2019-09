La alcaldesa de Móstoles revoca el nombramiento de su hermana y se disculpa

La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, ha dicho que revocará el nombramiento de su hermana como coordinadora de mensajes y Redes Sociales del Ayuntamiento de la localidad ante la "evidencia" de que la designación no ha sido comprendida por la ciudadanía.

"Asumo la responsabilidad que la ciudadanía me otorga y ceso a la que considero que es una persona capaz, profesional y que hubiese sido un activo incuestionable para esta ciudad. Ha coincidido que es mi hermana", ha defendido la alcaldesa, que ayer insistía en que el nombramiento era "lícito" y negaba esa posibilidad.

La regidora en un principio aseguraba que no revocaría el decreto que nombra a su hermana como nueva coordinadora de mensajes y redes sociales, un cargo de confianza con una remuneración de 52.000 euros. A su juicio, no están "incurriendo en ninguna ilegalidad".

En este sentido, ha asegurado que toma la decisión desde "la responsabilidad", disculpándose con aquellos vecinos que se hayan sentido molestos, aunque insiste en solo pensaba en "mejorar la comunicación de la gestión municipal".

No obstante, recalca que las "presiones innecesarias" que está sufriendo su hermana la "empujan" a tomar esta decisión, la cual considera "un acto de humildad y sinceridad" dejando claro que "no es una rectificación", sino un acto de "coherencia después de que la ciudadanía se mostrase en contra de una decisión lícita".

"Quiero ser coherente: del mismo modo que Móstoles me otorga la potestad para decidir, también me la puede quitar, y yo he venido aquí a mejorar la vida de la ciudadanía de Móstoles y quiero que siga siendo así.

Ayer el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, pidió a la alcaldesa que diera marcha atrás por una "cuestión estética" al nombramiento de su hermana.

Otro de los nombramientos de la alcaldesa que ha suscitado la polémica ha sido el ascenso de su tío, que hasta junio era funcionario del área de Cultura, y ahora pasa a ser director técnico administrativo de Deportes, con un complemento salarial de "1.607 euros al mes".

Aquí, la primera edil también defendió su labor destacando que lleva "40 años trabajando el Ayuntamiento" y que tiene una "trayectoria deportiva intachable", negando que se necesite una titulación específica para ocupar este cargo.