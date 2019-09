Casado tiende la mano a Cs y Vox para una "casa común" por si hay elecciones

El líder del PP, Pablo Casado, ha abierto hoy "las puertas" a Cs y Vox de lo que ha definido como la "casa común del centro y de la derecha" apostando así por "aglutinar todo lo que esté a la derecha del PSOE" en caso de que haya nuevas elecciones debido a la "irresponsabilidad" de Pedro Sánchez.

En un acto celebrado en Benidorm (Alicante) con dirigentes del PP de la Comunidad Valenciana, Casado ha asegurado que si finalmente hay elecciones el 10 de noviembre no será por culpa del PP, y ha remarcado que el problema para España no es el PP, sino Sánchez, quien, ha enfatizado, "no es capaz" de pactar, de cumplir sus acuerdos, de dialogar ni tampoco de "unir".

De hecho, se ha referido al "riesgo cierto" de que haya elecciones del que ayer habló el presidente del Gobierno en funciones para remarcar que Pedro Sánchez sí constituye un "riesgo cierto", para la estabilidad territorial de España, para su economía, para garantizar la igualdad y también para la educación. Y aunque ha defendido que siempre que se lo pida, hablará con él, ha recordado que el secretario general socialista "nunca" ha querido llegar un acuerdo con el PP, un partido del que ha dejado claro que no puede facilitar de ninguna manera su investidura porque "sería letal para nuestra prosperidad futura".