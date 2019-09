El PSOE ofrece a Podemos cargos en órganos como la CNMV o el CIS

El PSOE estaría dispuesto a que Unidas Podemos tenga presencia en órganos como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) o el Consejo de Seguridad Nuclear que el Partido Socialista "ya ofreció" a la formación morada.

Según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, el PSOE estaría dispuesto a ofrecer puestos en los órganos donde los socialistas "tienen una proporción muy importante" en la conformación parlamentaria de esos órganos y donde Unidas Podemos "quizá no tuvieran que estar", un gesto por parte de los socialistas que "ya han hecho antes".

"Ya lo hemos hecho, con el Consejo de Seguridad Nuclear que le ofrecimos o con el Consejo de Estado donde no tenían cuota para estar y también se lo ofrecimos. Hemos hecho diez meses muy positivos y me niego a pensar que eso no ha funcionado porque ya lo hemos hecho y estamos dispuestos a abrir paso a las estructuras donde hay trabajos muy interesantes y determinantes que influyen sin tener que estar en primera línea", ha explicado Calvo en una entrevista en Cadena Ser, recogida por Europa Press.

Además del ofrecimiento de este tipo de puestos, Calvo ha asegurado que mañana, cuando se reúnan los equipos negociadores de ambos partidos, va a insistir en la misma línea que ha llevado el PSOE en el último año, donde ha contado con el apoyo de Unidas Podemos para caminar hacia "un Gobierno progresista" y eso se consigue, según ha señalado, a través del programa de medidas sociales que presentó ayer el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con "total voluntad y seriedad".



Podemos habla de la imposibilidad de un acuerdo con Sánchez si no se cierra la próxima semana

Además, Calvo ha recordado que en las negociaciones anteriores con Unidas Podemos no se empezó por el programa y que ahora el PSOE quiere "empezar por ahí", puesto que en la política lo más importante es tener un programa de medidas que en esta ocasión se presenta "abierto, mejorable y discutible", con el que la formación morada, según ha considerado, tuvo una "reacción positiva".

"A partir de ahí podemos ver si compartimos esto, y si lo compartimos, estamos muy cerca de encontrar el encaje donde ellos también pueden compartir algunas responsabilidades que son políticas conectadas al Consejo de ministros pero no con cargos en él", ha puntualizado la vicepresidenta del Gobierno.

EL PSOE se reunirá mañana, 5 de septiembre, con Unidas Podemos en el Congreso a las 16.00 horas después de que Calvo llamara por teléfono al secretario de Acción de Gobierno de Podemos y miembro del equipo negociador de la formación, Pablo Echenique, al que le dijo que ambas formaciones no pueden "estar fuera de la responsabilidad que hay que asumir" de formar Gobierno para que "la situación política de España no acabe el 23 de septiembre y con unas urnas" dos meses después, el 10 noviembre.