El Open Arms, tras la orden de liberación de la justicia italiana: "Volveremos al mar"

El buque Open Arms tiene previsto volver al mar una vez se resuelvan los aspectos técnicos señalados durante una revisión realizada por la Guardia Costera italiana, después de el juez de instrucción de Agrigento, Stefano Zammuto, ordenase este jueves su liberación y devolución a la ONG.

"Volveremos al mar", han asegurado fuentes de la ONG a Europa Press, tras precisar que todo el equipo y la tripulación se encuentra trabajando para solventar los aspectos técnicos detectados en la inspección, algo que durará unos días o semanas.

El Open Arms permanecía secuestrado por las autoridades italianas desde el pasado 21 de agosto cuando se produjo el desembarco de los migrantes rescatados en Lampedusa, según informa la agencia AdnKronos.

El barco de rescate de la ONG española había sido secuestrado por orden del fiscal de Agrigento después de que este subiera a bordo y comprobara la situación en la que se encontraban los migrantes tras casi dos semanas desde su rescate.

Aunque el juez ha ratificado el secuestro dictado por el fiscal Luigi Patronaggio en el marco de la investigación abierta contra la Administración italiana por no haber permitido el desembarco, ha ordenado su devolución a la ONG ya que "no subsisten, tras la evacuación y el rescate de los migrantes, exigencias probatorias" puesto que "no se atribuye ninguna responsabilidad a la organización y la tripulación".

El Gobierno español ha reiterado en varias ocasiones que el Open Arms no tiene autorización para realizar rescates en el Mediterráneo y le ha recordado que se enfrenta a multas de hasta 901.000 euros. El pasado 21 de agosto la vicepresidenta en funciones del Gobierno, Carmen Calvo, insistía en que el barco tiene "licencia para ayuda humanitaria, para transporte de víveres".