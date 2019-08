Iglesias pide a Sánchez que diga si quiere ir a elecciones

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido este martes a Pedro Sánchez que se siente a negociar lo antes posible para sacar adelante la investidura, y proseguir las conversaciones en el punto en el que las dejaron en julio. Exige dejar de lado "reproches y arrogancias" para avanzar y le dice que diga claramente si quiere ir a nuevas elecciones. "La gente está harta de que le tomen el pelo", ha apuntado.

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, ha reconocido su sorpresa ante la negativa del PSOE a negociar sobre las propuestas incluidas en el documento que Unidas Podemos ha enviado a los socialistas, y le ha advertido a Sánchez de que, en caso de una repetición electoral, el responsable será él porque desde la formación morada se lo están "poniendo muy fácil".

En este punto ha recordado que hasta han aceptado que el propio Iglesias no esté en ese hipotético gobierno progresista después de que Sánchez sostuviera que era el impedimento para un acuerdo de gobierno conjunto. "Nadie se imaginaba que yo me iba a retirar", ha añadido, para apostillar que tras eso nadie creería que la culpa de ir a elecciones no es de Sánchez.

Sobre la crisis del barco de Open Arms, Iglesias ha lamentado que el Gobierno de Sánchez haya "tardado 15 días" en ofrecer ayuda a los inmigrantes que viajan a bordo del buque.

"No entiendo porque esto que se ha hecho ahora no se hizo antes. Ahora tendríamos a esas personas cuidadas y al Open Arms en un puerto español", ha señalado Iglesias.

El líder de la formación morada se ha expresado así después de conocer la decisión de la Fiscalía de Agrigento (Sicilia), que ha ordenado el secuestro provisional del barco y el desembarco de los inmigrantes que seguían a bordo.

"El Gobierno ha obrado bien, pero no miento si digo que lo tenían que haber hecho antes", ha insistido Iglesias, para después lamentar la situación de los migrantes tras la orden del fiscal Luigi Patronaggio. "Parece que ahora les van a detener a todos", ha apuntado el dirigente.