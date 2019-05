Cs y PP piden la suspensión de los diputados presos

Ciudadanos pedirá este martes, en cuanto se constituyan las Cortes, la suspensión inmediata de los diputados presos "que han intentado dar un golpe en Cataluña", ha avanzado el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.

"Aquí se sientan los que defienden la soberanía nacional, no los que han intentado liquidar España", ha subrayado Rivera, insistiendo en que no se pueden sentar en el escaño hasta que no se resuelva la sentencia del "procés".

Rivera, que ha presentado este lunes en el Congreso sus credenciales como diputado, ha explicado en una comparecencia ante los medios que tienen el escrito ya preparado para registrarlo "al minuto siguiente" de que se constituya la Cámara.

Este lunes han presentado también sus credenciales los cuatro diputados electos presos por la causa soberanista: Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, por JxCat, y Oriol Junqueras, de ERC.

Rivera se ha comprometido también a ejercer una oposición vigilante pero de Estado y ha asegurado que llevará "la camiseta de España" en los grandes temas de país, que pondrá por delante de los intereses de partido.

Casado exige la suspensión como parlamentarios de los presos independentistas

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado este lunes que su partido adoptará todas las medidas necesarias para que los cinco políticos independentistas presos sean suspendidos de inmediato como parlamentarios, en aplicación del Reglamento del Congreso y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En su intervención en la reunión de los nuevos grupos parlamentarios del partido para el Congreso y Senado, ha calificado de "escarnio" que estos políticos vayan a participar mañana en la sesión constitutiva de las Cortes, y de "provocación" y "ofensivo" que hayan podido entregar hoy sus credenciales.

El PP presentará mañana un escrito ante la Mesa del Congreso para exigir esta suspensión, en aplicación del artículo 21 del Reglamento del Congreso, en el que se recoge que el diputado quedará suspendido en sus derechos y deberes parlamentarios cuando se halle en "situación de prisión preventiva y mientras dure esta".

También en función del artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice que "el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión" provisional "por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes".

Casado considera que esta suspensión se puede hacer "de inmediato" aplicando estos preceptos legales.

El PP exigirá además que mañana todos los parlamentarios prometan o juren acatar la Constitución "sin codas, sin interpretaciones, ni subterfugios, ni humillaciones" a la legalidad, para lo que presentarán una iniciativa legislativa para no dejar este juramento a la interpretación de los tribunales.

Según Casado, no se puede permitir ese "sainete ofensivo a la legalidad" que se ha realizado ya por parte de diputados de Podemos e independentistas de añadir alguna coletilla "creativa" al acatamiento de la Constitución, porque lo que oculta es una "burla" a la carta magna.