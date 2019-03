El teniente coronel de la Guardia Civil que lideró la investigación del 1-O vio un clima "insurreccional"

El teniente coronel de la Guardia Civil que lideró la investigación policial del 1-O ha calificado como "periodo de insurrección" el comprendido entre el 20 de septiembre y el día en que se aplicó el artículo 155, cuando Cataluña era un "polvorín" que "podía derivar en una escalada incontrolable".

Daniel Baena, jefe de la policía judicial de la Guardia Civil de Cataluña, ha declarado como testigo a lo largo de toda la mañana de este martes en el Supremo y ha relatado el clima de tensión que se vivió entre el 19 y 20 de septiembre, cuando se produjeron numerosos registros para impedir el 1-O, y el 27 de octubre, día en que se intervino la Comunidad Autónoma mediante el 155.

A preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal, Baena ha calificado varias veces esos días como un "periodo insurreccional" o "de insurrección" en el que, ha insistido, se vivía un "clima insurreccional", lo que ha provocado la protesta de las defensas, rechazada por el tribunal.

"Aquello literalmente era un polvorín. Los policías que teníamos un mínimo de responsabilidad sabíamos que cualquier incidente pequeño podía derivar en una escalada incontrolable y afortunadamente no fue así".

Baena estuvo al mando de la investigación sobre la preparación del 1-O dirigida por el juez de instrucción 13 de Barcelona y también elaboró informes sobre el "procés" para la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la jueza de este tribunal Carmen Lamela, el TSJC y el magistrado del Supremo Pablo Llarena.

A este teniente coronel se le atribuyó un perfil anónimo de Twitter desde el que se lanzaron comentarios políticos beligerantes con el independentismo, un asunto por el que le ha preguntado el abogado de Oriol Junqueras en un intento de desacreditar su neutralidad.

Se trata de la cuenta de @maquiavelo1984 y el pseudónimo de Tácito, desde el que se criticó a dirigentes políticos catalanes. "No soy propietario de esa cuenta", ha asegurado el teniente coronel, que ha recordado que este asunto fue "desmentido" en numerosas ocasiones.

Este mismo abogado le ha preguntado si detectó mensajes de Junqueras y otros acusados incitando a la violencia y ha reconocido que no lo hacían, y también ha admitido que los lemas independentistas llamaban al civismo y al pacifismo.

Antes, a preguntas de la fiscal, Baena ha asegurado que hubo tres periodos claramente diferenciados en Cataluña.

El primero fue antes del 19 y 20 de septiembre, cuando las concentraciones contra las fuerzas de seguridad en tono de protesta, pero luego vino lo que ha definido como un "periodo insurreccional", que se produjo entre esos días y la aplicación del artículo 155. El último fue a partir de esa fecha, cuando cesaron las protestas.

En los días del "periodo de insurrección", ha dicho, hubo un "cambio radical" en la actitud de la gente y se produjeron la gran mayoría de los "asedios" y "escraches" a la Guardia Civil y la Policía Nacional.

En concreto, de las 88 acciones contra la Guardia Civil, dos fueron antes del 19 y 20 de septiembre, 84 en el "periodo insurreccional" y dos a raíz de la aplicación del 155.

En cuanto a la Policía Nacional, se registraron 25: dos "antes del periodo insurreccional", 23 "durante periodo insurreccional" y dos después del 27 de octubre.

Mientras el teniente relataba estas cifras, dos abogados se han quejado al tribunal de su insistencia en calificar así a los días comprendidos entre el 20 de septiembre y el 27 de octubre.

"Es una expresión llena de valoración personal", ha respondido el magistrado Manuel Marchena, para acto seguido asegurar que la sala "no se siente vinculada por las valoraciones que haga el testigo para describir lo que vio".

Según el responsable de la investigación, el ambiente "insurreccional" desapareció al aplicar el artículo 155 en Cataluña, cuando hubo otro "cambio radical".

"No hay concentraciones, ya no hay ningún tipo de incidente" porque, por un lado, no había llamadas a la movilización y, por otro, los Mossos hicieron "dispositivos de seguridad muy eficaces" como los que montaron cuando se registraron las sedes de ANC y Òmnium.

Preguntado por la investigación de los preparativos del referéndum, ha asegurado que "todo empieza con Artur Mas", con la consulta del 9N, y que su análisis mostró que todas las acciones conducían al referéndum, "la piedra angular sobre la que pivotaba todo un proceso".

A su juicio, "el referéndum no era el objeto en sí", sino una "condición 'sine qua non' para la declaración unilateral de independencia o para poner al Estado en una situación de conflicto".

El abogado de Junqueras ha intentado poner en duda si lo que "desde el principio" Baena investigó fue el "procés" en general, lo que ha negado: "Las personas investigadas no lo están por lo que dicen o lo que piensan, sino por hechos que creemos que pueden ser constitutivos de delito".

"De primeras no vamos buscando sediciosos por ahí, lo primero que buscamos es la malversación", ha dicho para insistir en que su trabajo fue fundamentalmente comprobar si se rebasaba el Estatuto catalán para crear un Estado independiente y se desviaba dinero público para ello.