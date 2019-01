Albert Rivera, increpado por taxistas en huelga en Madrid

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha sido increpado e insultado por un grupo de taxistas a su llegada a la estación de tren de Atocha, en Madrid, tras lo cual ha advertido de que mostrar "agresividad" les perjudica y ha defendido el derecho de los usuarios a elegir el medio de transporte que utilizan.



"Recién llegado de Sevilla me he encontrado esto en la estación de Atocha", ha escrito Rivera en su cuenta de Twitter, donde ha difundido tres vídeos en los que se ve cómo los taxistas le reciben con gritos y abucheos dentro de la estación y le siguen cuando sale a la calle,Los taxistas han iniciado una huelga este lunes en Madrid para exigir una regulación inmediata del sector de vehículos de transporte con conductor (VTC) como Uber o Cabify, y han llevado a cabo protestas para denunciar las dificultades que padecen por la proliferación de los VTC.Tras intentar, sin éxito, hablar con los manifestantes, el líder de la formación naranja ha dicho en Twitter que "con insultos y agresividad no lograrán convencer a los usuarios". En el tercer y último vídeo se ve cómo, ante la tensión creciente, varios agentes de la Policía Nacional mantienen a los taxistas alejados de Rivera.. Estas actitudes a los primeros que perjudican es a ellos", ha señalado el presidente de Cs, que ha añadido que también hay "muchos taxistas respetuosos y que legítimamente defienden su interés".Tras lo ocurrido en la estación de Atocha,. "Sigo pensando hoy aún más que ayer que los ciudadanos tienen derecho a elegir si se desplazan en taxi, VTC o como quieran", ha concluido.