Errejón concurrirá a las elecciones con la marca Más Madrid de Carmena

El candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, ha anunciado hoy que no concurrirá a las elecciones de mayo con las siglas de su formación sino con Más Madrid, la plataforma creada por la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, para los comicios municipales.



En una carta conjunta publicada en la web de la plataforma electoral, ambos anuncian que extienden "la iniciativa de Más Madrid también al ámbito de la Comunidad" y hacen un "llamamiento a juntarse a las fuerzas progresistas y a toda la ciudadanía con o sin adscripción de partido".







Estamos en un momento crucial. Hay una mayoría democrática que necesita un revulsivo. En Madrid nos jugamos mucho. Por eso hago con @ManuelaCarmena una invitación a abrir, a incluir e innovar. Os invitamos a leer nuestra carta https://t.co/k79YaWFGfg pic.twitter.com/yDulGs2jJT — Íñigo Errejón (@ierrejon) 17 de enero de 2019

Fuentes cercanas al diputado nacional de Podemos han indicado a Efe que este movimiento "" a la dirección de Podemos, que esta semana alcanzó un preacuerdo con Izquierda Unida para configurar la lista autonómica que Íñigo Errejón no reconoció.Desde el entorno del diputado nacional aseguran además que este movimiento electoral es similar al que Teresa Rodríguez articuló en Adelante Andalucía, y sostienen que tanto Podemos como Izquierda Unida deben formar parte de la candidatura., sostienen las mismas fuentes.Íñigo Errejón -dedicado a la política madrileña desde que sus tesis sobre hacia dónde dirigir Podemos perdieron frente a las del secretario general,- sostiene en esa carta conjunta con Manuela Carmena que en España "existe una mayoría demócrata y progresista" que "necesita un proyecto que renueve su ilusión y confianza en que las cosas se pueden hacer todavía mejor"."Para ello hay que abrir y sumar yendo más allá de las siglas: las fuerzas políticas del cambio son necesarias, la ciudadanía y su creatividad son imprescindibles", indica el diputado nacional en una publicación en la que invita a participar a muchos más, "vengan de donde vengan"."Así se ganó el Ayuntamiento de Madrid en 2015 y", indican sobre el proyecto de Más Madrid, que celebrará unas primarias el próximo mes y coordinará sus propuestas en un programa conjunto y participativo.La publicación conjunta, colgada en la web de Más Madrid y difundida en las redes sociales por el propio Íñigo Errejón, está encabezada por una fotografía en la que Manuela Carmena acaricia al candidato de Podemos.El anuncio se hace además en el mismo momento en que la formación morada -sumida en una escisión sin precedentes en la Comunidad de Madrid- negocia conla integración en su candidatura, después de suspender cautelarmente de militancia a la portavoz municipal, Rita Maestre, y a otros cinco concejales que abandonaron el proceso de primarias de la capital.El candidato de Podemos ya dijo en septiembre en una entrevista con Efe que no descartaba renunciar a que las siglas de Podemos apareciesen en la papeleta electoral.añadió entonces Errejón, que quería sumar a su candidatura "a muchas fuerzas que hoy ya son del cambio" y a "quienes todavía no están convencidos".