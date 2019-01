Irene Montero, en su vuelta a la política: "Hay que parar a los 'trillizos reaccionarios'"

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha pedido este jueves a la ciudadanía que "salgan a las calles y a las urnas" para que "los trillizos reaccionarios", como se ha referido al PP, Cs y Vox, "no lleven a España al pasado" y así lograr "un país feminista que mire al futuro".

Montero ha regresado este miércoles a la actividad política tras su permiso de maternidad con un acto en Madrid denominado como "La vida, en el centro", en el que ha reunido a mujeres de todo el territorio para reivindicar el espíritu feminista del 8M.

Ha asegurado que vienen "tiempos muy difíciles" en los que la gente vive en "la incertidumbre y el miedo" y ha reiterado que "los odiadores profesionales no hacen política, hacen odio" y su "gran victoria" es desvincular a la ciudadanía de la política.

La defensa de una España feminista frente a la "España reaccionaria en la que -según sus palabras- nos quieren meter Abascal, Rivera y Casado" ha sido el centro de su discurso.

Y se ha visto a Irene Montero muy consciente de las dificultades a las que se enfrenta su partido si no consigue atraer a las urnas a los votantes que se quedaron en casa en las últimas elecciones andaluzas.

La dirigente de Podemos ha admitido que estamos en un "momento difícil", de "incertidumbre" y "encrucijada", en el que el "miedo" puede hacer triunfar la respuesta "fácil" de los "odiadores profesionales" -otro calificativo con el que se ha referido a Vox, Cs y PP-, cuya solución es el odio a las mujeres, a los vecinos o al diferente.

Su receta es vencer a ese miedo con "esperanza", siendo ésta no sólo una emoción, sino una "decisión colectiva" de "proteger lo común" -la sanidad, la educación, las pensiones o la dependencia- y hacerlo a través de la participación política para convertir en leyes medidas que hagan la vida más digna a los ciudadanos.

Ha sido su llamada para convencer de la utilidad de participar en las elecciones y evitar la abstención que tanto les ha costado en Andalucía, donde Podemos en coalición con IU salía a por el segundo puesto y se ha quedado con el cuarto y ha perdido tres escaños.

Montero ha pedido a las mujeres que salgan a las calles con más fuerza incluso que el pasado 8 de marzo, pero que también vayan a votar y llenen las urnas, porque, de no ser así, "ganan los otros", ha dicho, los que no consideran irrenunciables la lucha contra la violencia machista o por las libertades sexuales y "van contra las mujeres o los inmigrantes".

Montero ha arremetido contra quienes piden no "politizar" el feminismo por temor a que, por ejemplo, pueda haber mejor educación publica y "no segregada" como ellos proponen y ha criticado al líder del PP, Pablo Casado, por hablar de "violencia doméstica" y no machista.

Por todo ello, ha apelado a la revolución de las mujeres como la "fuerza mas poderosa" para dar la batalla a PP, Cs y Vox, "pararles los pies" y lograr construir un país que ponga "la vida en el centro".

"Nos toca a las mujeres liderar la respuesta frente al miedo", ha enfatizado Montero, entre gritos de "¡Sí se puede!" y "¡Hermana, yo sí te creo!", que coreaban cientos de mujeres, militantes de todos los territorios.

La portavoz de Unidos Podemos ha vuelto a presumir de haber arrancado al Gobierno de Pedro Sánchez los presupuestos "más sociales" de la historia, la subida del salario mínimo, la actualización de las pensiones o las ayudas a la dependencia; medidas que está convencida de que el PSOE no hubiera aprobado en solitario.

"Prácticamente, todo de lo que puede sacar pecho el Gobierno socialista es el trabajo de Unidas Podemos después de decir que no se podía", ha sentenciado antes de admitir que "no es suficiente" y avisar de que para avanzar más tienen que ganar.