Iglesias pide a los soberanistas no ponérselo fácil "a los enemigos"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido a PDeCAT y ERC apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y ha dicho que llevar a España a una nueva elecciones podría llevar al país al mismo escenario o a un Gobierno central de PP, Cs y Vox: "No se lo pongamos fácil a los enemigos de la democracia".

En el acto 'Ara és possible' este domingo en el barrio barcelonés de Nou Barris para defender el impacto que tendría para los ciudadanos la aprobación de los PGE, Iglesias ha pedido a los soberanistas trabajar con empatía y sentido común para sentar al Gobierno del PSOE en una mesa de negociación

"No nos encastillemos, aunque estemos convencidos de que tenemos la razón en todo. A veces, para llegar a un acuerdo, es necesario que todos cedamos en algo. Somos consciente que el Gobierno no ha estado a la altura, pero juntos, a lo mejor, podemos intentar recorrer un camino democrático. No se lo pongamos fácil a los enemigos de la democracia", ha dicho.

En este sentido, ha admitido que quizá es "inmoral" hablar de Presupuestos y de dinero cuando hay políticos y líderes sociales presos, pero ha recordado que los PGE beneficiarían a los trabajadores por la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), por la actualización de las pensiones según el IPC y por las mejoras en las prestaciones a la dependencias, ha dicho.

Iglesias ha subrayado que el Gobierno del PSOE debe escuchar y reconocer a todos los actores políticos: "Debe asumir que lo que ocurre en Cataluña solo tiene una solución política y democrática. Jamás se va a resolver con represión, con palos y con cárceles", y ha advertido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se lo tendrá que currar, en sus palabras.

Colau solicita a los soberanistas "estar con los trabajadores"

En el mismo acto, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido a PDeCAT y ERC apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y ha recordado a los soberanistas que las clases trabajadoras y populares no se merecen pagar los platos rotos de la judicialización de la política: "La gente trabajadora no tiene la culpa de la represión del PP".

En el acto 'Ara és possible' este domingo para defender el impacto que tendría para los ciudadanos la aprobación de los PGE, Colau ha insistido en que los partidos independentistas deben ofrecer unas cuentas sociales para revertir los recortes, y ha subrayado que los servicios públicos catalanes y municipales "están al límite".

"Nos tendrán a su lado para denunciar represión, pero ellos también deben estar al lado de la gente trabajadora que no tiene la culpa de la represión del PP", y ha afirmado que las cuentas son socialmente históricas y servirán para revertir las políticas austericidad del PP, ya que afrontan problemas de los trabajadores como el acceso a la vivienda.