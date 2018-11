Maroto, tras la dimisión de Cospedal: "No me parece adecuado espiar a un compañero"

El vicesecretario general del PP, Javier Maroto, ha asegurado este jueves que el partido "pasa página" con la marcha de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, que anunció este miércoles que deja el escaño en el Congreso de los Diputados tras aparecer en los audios del excomisario José Manuel Villarejo implicada en una supuesta trama de espionaje político.

"¿Si me parece adecuado espiar a un compañero? No, tajante", ha asegurado Maroto en declaraciones en Onda Cero, recogidas por Europa Press, haciendo referencia a las grabaciones publicadas por el diario 'Moncloa.com' que apuntan que Cospedal encargó investigar a Javier Arenas.

Maroto,ha advertido este jueves que la honestidad y la limpieza "no son una opción sino una obligación", y quienes no entiendan que su conducta tiene que ser "ejemplar, limpia y transparente no caben en el PP".

Maroto ha hecho esta reflexión un día después de que Cospedal dejase su escaño por la publicación de sus conversaciones con el excomisario José Manuel Villarejo.

Y aunque ha asegurado que su mensaje era para cualquier miembro del PP y no referido a Cospedal, sí ha dejado clara su posición crítica sobre la exsecretaria general cuando ha señalado que no considera adecuado espiar a un compañero. "No, tajante, sin ningún tipo de apelativo", ha apostillado.

Javier Maroto ha recordado que una de las promesas de Pablo Casado en el congreso del PP fue la de garantizar la honestidad en el partido y pasar de las palabras a los hechos en este sentido. Ante esto, ha dicho, "no valen ni medias tintas ni medias palabras ni mirar para otro lado, cuando es así hay que cumplirlo y demostrarlo".

"Y entonces sí y solo sí, se gana la confianza" de los votantes, ha recalcado Maroto un día después de que Cospedal lanzara un reproche al propio PP al señalar que "un partido que no es capaz de defender a los suyos cuando están siendo injustamente atacados no puede esperar que los ciudadanos confíen en él".

Tras reiterar que "no caben" en el partido quienes no entiendan que su conducta sea ejemplar, "sea éste el momento en que se descubra" su conducta "o lo hayan hecho en otra ocasión", Maroto ha defendido "pasar página con todas las consecuencias, sea quien sea la persona afectada".

Además ha considerado que muchos de los votantes que dejaron de apoyar al PP lo hicieron no tanto por los casos de corrupción en sí, sino por la "reacción" que hubo del partido. Y ha considerado que lo que busca la gente es "contundencia, firmeza" y "no mirar para otro lado".

Por otro lado, el número tres del PP ha señalado que en las conversaciones que la dirección ha mantenido sobre el asunto con Cospedal, la ex secretaria general no les ha dicho que hubiera más reuniones con Villarejo.

Y sobre la forma en que Cospedal se ha ido, dejando primero el Comité Ejecutivo y renunciando finalmente al escaño, aunque dos días antes no pensaba hacerlo, Maroto ha señalado que estos tiempos y "contradicciones" son fruto de la "reflexión personal" que ha tomado la ex número dos en un momento que "no es fácil" para ella, pero en el que ha reconocido "su equivocación" porque "comparte los valores" que defiende el PP.