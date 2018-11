La Fiscalía pide investigar a Willy Toledo por más mensajes y el juez lo rechaza

Fiscalía ha pedido sin éxito al juzgado que ha instruido la causa contra Willy Toledo por un presunto delito contra los sentimientos religiosos que amplíe la investigación a otros mensajes en los que el actor criticó las procesiones de Semana Santa y el dogma de la Inmaculada Concepción.

El juzgado de instrucción número 11 de Madrid ha rechazado la pretensión de la Fiscalía porque no recurrió el auto de procedimiento abreviado -paso previo a la apertura del juicio oral- que fue dictado en septiembre y que limitó la causa a los mensajes publicados por Toledo el 5 de julio de 2017.

Fue entonces cuando el actor escribió en Facebook: "Yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María. Este país es una vergüenza insoportable. Me puede el asco. Iros a la mierda. Viva el coño insumiso".

El juez sí que ha accedido a la petición de la Fiscalía de solicitar un informe a la unidad de investigación tecnológica de la Policía Nacional sobre la difusión y contenido de ese mensaje, para saber si tuvo un impacto alto, medio o bajo.

La Fiscalía quería que la policía analizara también el impacto de otros mensajes escritos por Toledo que habían quedado excluidos en el auto de procedimiento abreviado y que, si se comprobaba que la reacción a esos escritos tenía entidad, se ampliara la investigación.

Se refería en concreto a un escrito publicado el 14 de abril de 2017, en el que el actor tachó de "circo de los horrores" las procesiones de Semana Santa, y a otro del 6 de julio de ese año, en el que calificó de "historieta de ciencia ficción" el dogma de la Inmaculada Concepción.

"La Fiscalía se sitúa así en las antípodas de la defensa de la libertad de expresión, intentando formular una acusación más acorde con los parámetros manejados en su momento por la Santa Inquisición, que por los que debe manejar un Estado confesional del siglo XXI", denuncia en un comunicado el abogado de Willy Toledo, Endika Zulueta.

Sobre el informe solicitado a la policía, el abogado advierte también de la "amplia difusión" de los mensajes de Toledo "paradójicamente lograda gracias a la apertura de la causa penal" contra él.