Rivera pide en Alsasua junto a PP y Vox reconstruir el proyecto común español

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido este domingo en un acto político en Alsasua (Navarra), en el que ha estado apoyado por dirigentes de PP y Vox, "reconstruir el proyecto común español" y "el constitucionalismo del siglo XXI".

El acto ha sido convocado por España Ciudadana para respaldar a la Guardia Civil dos años después de la agresión que sufrieron en un bar dos agentes y sus parejas, y defender una Navarra en España frente al nacionalismo y al independentismo.

Han estado presentes en representación del PP su portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó, y por parte de VOX su presidente, Santiago Abascal, José Antonio Ortega Lara e Iván Espinosa de los Monteros.

Tanto Rivera como el resto de intervinientes han tenido que hablar entre sonidos de sirenas y repiques de campanas de la iglesia ubicada en la Plaza de los Fueros, donde se ha desarrollado el mitin, lo que ha dificultado enormemente poder escuchar sus palabras.

En paralelo, la asamblea de vecinos de Alsasua, en otra plaza de la localidad, ha celebrado con actividades lúdicas y culturales un espacio "por los derechos y las libertades", y en un tercer punto del municipio se han dado cita grupos de jóvenes que, en manifestación, vigilados por la Policía Foral, han llegado hasta las proximidades de la Plaza de los Fueros para mostrar su rechazo al acto de España Ciudadana.

Apoyado en muletas y al grito de "presidente, presidente", ha llegado Albert Rivera hasta el escenario donde ha comenzado por señalar que a pesar de la lesión sufrida jugando al tenis, no se podía perder acudir a "este maravilloso pueblo que es Alsasua".

En su intervención antes varios cientos de personas, Rivera ha defendido el respeto a las persona "aunque no todas las ideas son igual de respetables, y por eso estamos aquí", es "la diferencia entre la democracia y el nacionalismo", al que ha culpado de "imposición, división y quebrar las reglas del juego".

De hecho ha subrayado que los guardias civiles y su parejas fueron agredidos hace dos años "por ser" guardias civiles y eso es "agredir la convivencia e intentar liquidar el Estado", un "escándalo ante el que no podemos dejar de escandalizarnos" porque de lo contrario "se acabará la democracia".

"Por eso hoy estamos viniendo a un pueblo de España sin pedir permiso, pidiendo paso a pesar de las dificultades", ha subrayado, y ha animado a no dejarse pisar por los "radicales", al tiempo que irónicamente ha dado las gracias por el repique de campanas "por las víctimas" mientras criticaba unos murales en la plaza con los rostros de "los verdugos".

Para Rivera esta ha sido "una semana dura", también por la decisión de la abogacía del Estado de no acusar de rebelión a los políticos encausado en el procés, una fórmula que, en su opinión, "perjudica al Estado a favor de quienes lo quieren liquidar".

Ha instado por ello a "trabajar juntos para buscar justicia, lo que siempre han querido las víctimas del terrorismo y también pedimos los demócratas", y advertido de que "los indultos son inmorales" cuando se "saltan la justicia".

Por eso ha anunciado que España Ciudadana celebrará el 25 de noviembre un acto en Madrid con el lema "sí a la justicia no a los indultos" porque, ha precisado Rivera, "son demasiados los sacrificios" de jueces, fiscales, policías, concejales y familiares para ahora regalar "impunidad los que han intentado dar un golpe".

Y así ha abogado por "un pacto de Estado por la educación, para el respeto y la libertad, para supervisar y armonizar las aulas" en todo el país, y por "reconstruir el proyecto común español" y el "constitucionalismo del siglo XXI" frente a nacionalismos y populismos.

"No nos confundamos de adversario, hay que unir, sumar, darse la mano y huir del radicalismo y los extremismos" para "no dividir al país con falsas etiquetas entre rojos y azules cuando alguien quiere quebrar el país, cuando el debate es libertad si o no", ha aseverado.

Rivera ha apuntado para terminar que "hoy en Alsasua el constitucionalismo tiene que salir reforzado, porque el sanchismo solo será un paréntesis y después vendrá el constitucionalismo del siglo XXI".

Antes, el escritor Fernando Savater ha defendido una Navarra unida al País Vasco igual que a Andalucía y al resto de comunidades para formar "un Estado libre".

Un Estado, ha dicho, en el que las fuerzas de seguridad son las encargadas de defender a la ciudadanía, pero también ha pedido superar "terruños" y pensar en la ciudadanía europea, que "es la copia de seguridad de las ciudadanías nacionales y de que estas defiendan los derechos fundamentales".

"Busquemos construir una España unida y una Europa unida para un cosmopolitismo liberador", ha precisado.

Por su parte, Beatriz Sánchez, como víctima de ETA, ha reclamado que se "conozca la verdadera historia de ETA en la que las victimas son las protagonistas, que se les haga justicia y, se les dignifique", y ha pedido además que los presos de la banda "cumplan sus condenas íntegras, sin beneficios de ningún tipo, porque si ETA se ha disuelto ha sido gracias al trabajo de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que tantos compañeros han dejado en el camino".