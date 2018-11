Casado sitúa al PP como único partido alternativo a la "felonía" del Gobierno

El presidente del PP, Pablo Casado, ha situado al PP como único partido que puede liderar el constitucionalismo en España y que puede suponer una alternativa al PSOE y la "felonía" que cree que ha cometido el Gobierno con las acusaciones a los responsables del "procés".



En la clausura de un acto de Nuevas Generaciones de Andalucía, este domingo en Sevilla, Casado ha criticado que Ciudadanos haya ido a Alsasua (Navarra) a un acto de España Ciudadana, que ha apoyado su partido, cuando él fue hace ya cuatro meses a apoyar a la Guardia Civil "sin necesidad de hacer tanto ruido".



Además, ha recriminado a la formación naranja que ahora diga que los independentistas no deben seguir gobernando en Cataluña cuando lo están haciendo gracias a las elecciones convocadas "de inmediato" por su petición y después de haber "limitado" el alcance de la aplicación del artículo 155 que puso en marcha el Gobierno del PP.



"El PP siempre va a estar donde hay una reivindicación constitucionalista, llevamos cuatro décadas y nadie nos va a dar lecciones de como hacerlo", ha advertido a Ciudadanos.



Ha insistido en el que el PP es el único capaz de hacer una alternativa para acabar con un Gobierno que comete "auténticas barbaridades" contra la seguridad jurídica y la de todos los españoles.



También se ha presentado como el único partido que no ha pactado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y no va a hacerlo, y que ha dejado claro, a través de medidas legislativas, que no va a permitir que el independentismo "campe por sus respetos en Cataluña".



Para Casado es "inadmisible" que el Gobierno haya ordenado a la Abogacía del Estado retirar el delito de rebelión de su acusación a los líderes del procés y constituye una "felonía" cometida por Sánchez, un gesto que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, le pedía para apoyar los presupuestos.



"Es una felonía, es absolutamente inadmisible, que un Gobierno públicamente retire una acusación contra un delito tan grave" para permanecer "un días más en La Moncloa", ha recriminado Casado.



El acto de hoy en Sevilla, dentro de la precampaña de las elecciones autonómicas del próximo 2 de diciembre, estuvo lleno de banderas españolas y andaluzas y contó con la intervención del candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, al que Casado ha situado como la única garantía de cambio en Andalucía.



Porque "aquellos que han estado haciendo sobrevivir a Susana Díaz o que pedían el voto para la investidura de Pedro Sánchez en 2016 difícilmente pueden representar ahora un cambio", ha advertido en referencia a la labor de Ciudadanos en la comunidad.



El líder del PP se ha mostrado convencido de que después de 40 años del régimen "clientelar y corrupto" del PSOE en Andalucía, ya quedan "muy pocos metros" para que Moreno llegue al Palacio de San Telmo, situado enfrente de los Jardines de Santa Cristina donde tuvo lugar el encuentro de Nuevas Generaciones.



Por su parte, Moreno ha reprochado a Díaz que esté "vendiendo la piel del oso antes de cazarlo" al igual que hizo en las primarias de su partido hace un año, y le ha advertido de que ahora volverá a perder "estrepitosamente" como le sucedió entonces frente a Pedro Sánchez.



Borja Sémper muestra su apoyo a la Guardia Civil

Dos motivos por los que estoy con la Guardia Civil (en Alsasua, Ordizia, Irun o donde sea) hoy y cuando hacerlo era arriesgado (y solitario) de verdad en el Pais Vasco:

1. Porque me ha salvado la vida.

2. Porque es garante del Estado de Derecho y de nuestra libertades. — Borja Sémper (@bsemper) 4 de noviembre de 2018

El portavoz parlamentario del PP vasco,, ha mostrado su apoyo a la Guardia Civil por ser "garante del Estado de Derecho y de nuestra libertades" y por haberle "salvado la vida".(Cs) celebra este domingo en Alsasua un acto de la plataformaque se centrará "en la defensa de los guardias civiles y sus parejas agredidos hacia dos años". El acto cuenta, además, con la asistencia de la presidenta del Partido Popular de Navarra (PPN), Ana Beltrán; el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó; y el presidente de Vox, Santiago Abascal.En su cuenta personal de Twitter, Sémper ha señalado que hay "dos motivos" por los que está "con la Guardia Civil (en Alsasua, Ordizia, Irun o donde sea) hoy y cuando hacerlo era arriesgado (y solitario) de verdad en el País Vasco".y porque es garante del Estado de Derecho y de nuestra libertades", ha señalado al respecto el dirigente popular.Por su parte, el presidente del PP Vasco, Alfonso Alonso, también mostró ayer sábado en la misma red social su "apoyo" al acto de Alsasua "en defensa y reconocimiento de la Guardia Civil, que cada día salvaguarda nuestros derechos y libertades, en muchas ocasiones, en condiciones muy complicadas".