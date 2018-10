Acebes niega haber cobrado sobres de dinero en el PP

El exministro y ex secretario general del PP Ángel Acebes ha defendido su "honorabilidad", ha negado ante la comisión que investiga la financiación ilegal del PP haber recibido sobres con dinero en negro de su partido y ha asegurado que todos sus sueldos los cobró legalmente con las retenciones de Hacienda.

Así lo ha manifestado Acebes a preguntas del diputado del PSOE Artemi Rallo, quien ha puesto de relieve que la Audiencia Nacional acreditó la existencia de una "caja B" en el PP de la que cobraron altos cargos, entre los que ha incluido al compareciente.

"Jamás he mentido ante los tribunales ni en ningún sitio, ni he cobrado ningún sobre", ha remarcado Acebes, para insistir en que, por lo que él sabe, "en sobres no ha cobrado nadie" y que todos los sueldos eran declarados a Hacienda.

Además, ha hecho hincapié en que, mientras él fue secretario general del PP, "jamás" tuvo responsabilidad en los ingresos ni en los gastos del partido, en los que el competente era el tesorero.

Del mismo modo ha respondido al portavoz de Unidos Podemos, Marcelo Expósito, al que ha dicho que no tenía constancia de ninguna "caja B" en el PP y que sólo sabía de una "contabilidad general" que luego era fiscalizada por el Tribunal de Cuentas.

"Es la única contabilidad que existe en el PP", ha zanjado.

Expósito también le ha preguntado por la reunión mantenida en 2009 por la entonces secretaria general de su partido, María Dolores de Cospedal, con el comisario José Villarejo.

Ángel Acebes ha dicho que no tenía conocimiento de aquel encuentro y que tampoco ha tratado esta cuestión con Cospedal.

Además, ha negado haber conocido a Villarejo o haberse reunido con él, aunque como ministro del Interior ha podido coincidir en algún acto con el excomisario, "pero no recuerdo haberlo conocido nunca", ha remarcado.

No ha podido recordar el exministro de Justicia e Interior qué cantidad anual cobró en 2004, ni siquiera cuando se le ha planteado si podría haber alcanzado los 120.000 euros entre sueldo y complementos.

"No voy a caer en la trampa de dar una cifra que no recuerdo exactamente", ha afirmado.

Por lo que respecta a la reforma de la sede del PP, Acebes ha insistido en que no conoce al arquitecto Gonzalo Urquijo, encargado de esas obras, aunque sí que ha "coincidido con él", como se ve en una fotografía, de un acto en la sede del PP, que le ha mostrado Rallo.

Sobre Francisco Correa, el cabecilla de la trama, ha recordado que "no trabajaba para el PP" cuando él fue secretario general, pero ha puntualizado que, si iba por la sede del partido en otro período, sería porque era "proveedor habitual" para actos del partido.

Acebes ha destacado, por otro lado, con respecto al juicio por la salida a bolsa de Bankia, que comenzará el próximo 26 de noviembre, en el que él es uno de los imputados, que no estuvo en esa operación de la entidad y, por lo tanto, no se le puede pedir ninguna responsabilidad al respecto.

Ha recordado que llegó a la entidad después de que saliera a bolsa y salió de ella antes de que fuera intervenida.

La comparecencia de Acebes ha tenido momentos de tensión cuando ha sido interrogado por los portavoces de Ciudadanos, Toni Cantó, y de ERC, Gabriel Rufián, que ha acudido a la sesión vistiendo una camiseta con una fotografía de Rodrigo Rato entrando en prisión.

Acebes ha pedido que no se ponga en duda su "honorabilidad" y ha calificado de "insidia intolerable" que se intente relacionar con supuestos casos de corrupción a la empresa que realizó una reforma en su casa.

"Pido que no ponga en duda mi honorabilidad. He sido un político mejor o peor, pero siempre he sido un político honorable", ha replicado a Cantó.

Por su parte, Gabriel Rufián ha comenzado su interrogatorio preguntando a Acebes si se avergüenza de algo.

"No, me siento orgulloso del PP y de los grandes servicios que ha prestado a España y al Estado de derecho", le ha contestado.

Una trayectoria "honorable" a la que Rufián ha replicado con su gestión en los atentados del 11 de marzo.

"Usted viene de mentir en un ministerio, de hundir una caja de ahorros, y luego se encarga de los riesgos de Iberdrola. ¿No es peligroso? ¿No es como poner a Juan Carlos delante de un elefante?", ha ironizado.

Acusaciones a las que Acebes ha preferido no contestar: "Viene a hacer acusaciones falsas y maliciosas para provocar al compareciente y para poder salir en los medios", ha denunciado.

Tensión también se ha producido con Oskar Matute, de Bildu, que le ha preguntado si aún cree que ETA tuvo alguna participación en el 11-M.

Acebes no le ha respondido, aunque sí se ha mostrado "orgulloso" de haber promovido la Ley de Partidos, que permitió sacar a Herri Batasuna de las instituciones y contribuir así al final de ETA o de haber abierto una cuenta bancaria para donaciones destinadas a costear escoltas privados para los amenazados por ETA.

El interrogatorio ha sido especialmente tenso cuando Acebes ha espetado al diputado que él conocía "muy bien" los asesinatos de concejales a manos de ETA, a lo que Matute le ha planteado si lo decía por ser vasco o porque quería sugerir otra cosa.