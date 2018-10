El secretario Defensa tacha de falso que pagara a Villarejo para espiar a Aznar

El secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares, ha asegurado este martes que es absolutamente falso que pagara a José Manuel Villarejo para espiar a José María Aznar cuando era presidente de Castilla y León, tal y como asegura el excomisario en unas grabaciones.

"En este asunto no tengo nada que ocultar ni nada que temer y si alguien quiere bucear en ese territorio a su disposición estoy", ha dicho Olivares en el Congreso, donde ha comparecido para explicar los audios en los que Villarejo menciona ese supuesto espionaje durante una conversación en una comida de 2009 en la que participaron Baltasar Garzón y la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado.

El secretario de Estado ha criticado que un "relato tan inverosímil" de una persona que está actualmente en prisión por varios delitos haya llevado al PP a solicitar su comparecencia parlamentaria. "Todo lo que se pone en boca de ese señor en una conversación privada grabada no se sabe cómo es falso", ha asegurado Olivares, que era concejal del PSOE en Burgos cuando, según las grabaciones, pagó a Villarejo para que espiara a Aznar.

Ha pedido a los diputados que se hacen eco de esos audios "un poco de responsabilidad" y ha incidido en que cuando se da credibilidad a palabras de personas que están siendo investigadas judicialmente y en prisión, se debe tener la "valentía" de señalar lo que consideran creíble. "Digan a qué apartados les conceden ustedes alguna credibilidad y yo contestaré con mucho gusto a todas sus preguntas", les ha instado, tras lo que ha subrayado que nadie ha acreditado la veracidad de esas grabaciones en las que "se dice que es el señor Villarejo".

Además, ha recalcado que todos los burgaleses que le conocen y saben de sus antecedentes personales y de su actitud y comportamiento cuando era concejal del PSOE no dan ninguna credibilidad a nada de lo que se afirma en esos audios.

Con estos argumentos, Olivares ha pedido finalmente a los diputados que reflexionen y no contribuyan a generar un clima que haga "confundir a las víctimas con los delincuentes". "No sé si es verdad o mentira lo que dice el señor Villarejo, pero lo peor que uno puede hacer en este asunto es no contar la verdad", ha afirmado el portavoz adjunto del PP en la Comisión de Defensa, Ricardo Tarno, que ha admitido que concede al excomisario "escasa" o "nula" credibilidad.

Pero ha incidido en que "lo más grave de todo este asunto es la mentira" y ha aludido en este sentido a la actual ministra de Justicia, que "mintió tres veces", porque dijo que no conocía al excomisario y que no había tenido ninguna relación ni ningún encuentro de carácter personal con él.

Ha explicado que, dada la actitud de Delgado, en el PP tenían "dudas" sobre si algún otro miembro del Gobierno de Pedro Sánchez había mentido sobre este asunto. "Diga usted la verdad, es lo mejor y nos sentiremos usted y yo mucho más a gusto", ha pedido Tarno, quien ha puntualizado que si Delgado hubiera reconocido sus encuentros con Villarejo, seguramente no se habría solicitado la comparecencia de Olivares.



"Limpiar las cloacas"

La diputada de Unidos Podemos Tania Sánchez ha dicho que tanto el PSOE como el PP "mienten" en el caso Villarejo y les ha dicho que se les "ha escapado uno de los perros de sus cloacas del Estado".

Ha preguntado a ambos partidos si "van a seguir alimentándolo hasta buscarle un acuerdo para que deje de sacar sus basuras o van a traer al espacio democrático la limpieza de unas cloacas que nunca debieron existir". "Cuando estén dispuestos a limpiar las cloacas contarán con nosotros, mientras tanto esta peleíta de patio de colegio entre dos que mienten no nos interesa demasiado", ha dicho Sánchez.

Ante estas afirmaciones, el secretario de Estado ha recordado a la diputada de Podemos que las responsabilidades son personales y le ha pedido que diga si tiene algo que imputarle y que "no se escude en entes abstractos" o "en cosas etéreas".