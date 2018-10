Casado llama a Sánchez golpista durante el pleno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido hoy al líder del PP, Pablo Casado, de que no hablará más con él si no retira su acusación de que es "partícipe y responsable del golpe de Estado que se está perpetrando en España".



"¿Mantiene sí o no esas palabras? Si las mantiene, usted y yo no tenemos nada más de qué hablar", ha dicho Sánchez a Casado en el pleno del Congreso, tras reclamarle más de media docena de veces que retirara su acusación.



En la réplica a Sánchez durante la comparecencia del jefe del Ejecutivo en el Congreso para informar del Consejo Europeo y dar explicaciones sobre la venta de armas a Irak, Casado le ha acusado de ser "partícipe y responsable del golpe de Estado que se está perpetrando en España" por haber tenido que pedir "prestado" su "alojamiento en Moncloa" a los independentistas y a Podemos.



Sánchez le ha pedido a continuación que rectificara esas palabras y le ha advertido de que esa es una frase que "llena de ignominia" a su grupo parlamentario.





???@sanchezcastejon a Casado:

Sólo entienden el terrorismo como cuestión de Estado cuando gobiernan. El PP no tiene sentido de Estado.

No tenemos más de qué hablar si mantiene que soy "partícipe de un golpe de Estado".

¡Por ahí no, aprenda la lección!. Haga oposición, No difame. pic.twitter.com/gTj1ZJb0Ej „ PSOE (@PSOE) 24 de octubre de 2018

Casado, a su vez,, democracia y Constitución y le ha afeado que pida moderación cuando él "se rodea" de "batasunos, independentistas y de la extrema izquierda".En su dúplica al presidente, Casado se ha reafirmado además en su afirmación de que Sánchez es "responsable" del "golpe de Estado" de los independentistas. "¿Y qué es si no?", ha dicho.Es entonces cuando Sánchez que ha anunciado quemientras no retirara una acusación que considera "llena de ignominia".Al salir del Congreso,y ha señalado que lo que ha dicho es que el presidente es "responsable" de "no hacer nada con lo que está pasando en Cataluña ". "Lo he dicho ya tres veces", ha añadido.El grupo socialista ha aplaudido la "ruptura de relaciones" entre Sánchez y Casado. Los socialistas se han mostrado indignados por la acusación de Casado y han recordado que el presidente le ha ofrecido reiteradamente la oportunidad de retirar sus palabras y no lo ha hecho.Para los socialistas, que Casado acuse a Sánchez de golpista eny en una Cámara, como el Congreso, que todavía conserva en el techo del hemiciclo los impactos de los disparos de Tejero es la gota que ha colmado el vaso, dicen, de una oposición que consideran extremista y desleal.Es lo que ha dicho también laquien cree que Casado "se retrata él solo" con sus palabras y añade que "los españoles se lo van a recordar en las urnas, seguro".Los diputados Joan Baldoví (Compromís) y Rafael Mayoral (Unidos Podemos), han criticado la acusación del líder del PP y han tachado su discurso de "soflama incendiaria" y "esperpento".También desde Ávila,, ha lamentado hoy "los discursos incendiarios" de Casado y ha considerado que "a la gente no le interesan estas subidas de tono" ni esos discursos que a su juicio "buscan enfrentar a la mitad de España contra la otra mitad".Por contra, el discurso de Casado ha causado euforia en las filas del PP. El secretario general del partido, Teodoro García Egea, le ha parecido "la intervención de un presidente, porque no ha habido otro en el hemiciclo", y ha defendido todo lo que ha dicho, incluida su acusación a Sánchez, porque, según ha insistido, el golpe en Cataluña se está produciendo.