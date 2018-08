La Comunidad de Madrid detectó irregularidades en el máster de Casado en 2013

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, ha reconocido hoy que la Fundación Madri+d (dependiente de la Consejería de Educación) detectó en 2013 irregularidades en el máster de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Pablo Casado y Cristina Cifuentes.

En declaraciones a los medios durante una visita a la localidad madrileña de Cadalso de los Vidrios para conocer los proyectos a cargo del Programa de Inversión Regional (PIR), Rollán ha confirmado esta información que avanza hoy la Cadena Ser.

Según esta emisora, la Fundación Madri+d hizo el informe sobre el máster de derecho público de la URJC en 2013, poco después de que Cifuentes obtuviera el título, y alertó de irregularidades relacionadas con el reconocimiento de créditos o la opacidad en la gestión.

Además, como apunta la Ser, el informe señala que no queda claro si el máster es presencial o semipresencial, ya que "la web dice una cosa y la memoria de verificación otra".

Rollán ha explicado que la Fundación hace este tipo de informes "no vinculantes" cada cuatro años para revisar "los temarios, contenidos, los procedimientos" de este tipo de enseñanzas.

"A los cuatro años (...) si no se han asumido los ajustes razonables conlleva por parte de la administración que se puedan tomar cartas en el asunto", ha añadido.

Sin embargo, el vicepresidente ha comentado que tras las irregularidades detectadas la propia Fundación no volvió a analizar el máster porque la URJC "declinó en 2014" seguir ofertándolo al "no tener interés" en él. Por este motivo, ha sostenido que la Comunidad de Madrid no pudo "tomar cartas en el asunto".