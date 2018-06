El Rey Felipe y la Reina Letizia dan la cara tras la sentencia

Esta mañana conocíamos la sentencia por el Tribunal Supremo a Iñaki Urdangarin sobre los recursos presentados sobre el caso Nóos, condenándole la Sala Penal a cinco años y diez meses de cárcel. Un día clave para la justicia española y sin duda para la historia de la Familia Real, sin embargo los Reyes han continuado con la agenda que tenían marcada.

Poco después de conocer la condena de Iñaki Urdangarin, la Reina Letizia ha llegado con total normalidad a la Sede de Iberdrola como presidenta de honor de la Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción. Doña Letizia se ha reunido con el patronato de la institución, con el objetivo de fomentar la prevención del consumo de drogas y conductas de riesgo que dificulten el desarrollo personal y social de los adolescentes.

Una causa con la que la Reina está implicada desde que fuese Princesa de Asturias y que no ha dejado de lado en uno de los días más duros para su cuñada. Para la ocasión, Doña Letizia ha elegido un look de lo más sencillo. Ha lucido una blusa básica de cuello cerrado y media manga blanca, combinándola con una falda midi en azul marino y estampado floral plisada, para completar el look ha escogido unos stilettos marrones con tiras cruzadas en la parte de delante combinados con una cartera a mano a juego. Aunque se trata de un estilismo discreto ante la complicada situación, Letizia ha cedido el protagonismo a unos pendientes largos con tiras de cristales.

Por su parte y con agendas separadas, el Rey Felipe ha acudido a un acto de defensa en el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, vestido con el uniforme de diario de capital general del Ejercito de Tierra, Precisamente en el mismo lugar donde coincidió con su hermana la infanta Cristina para acudir a la misa en homenaje al Duque de Barcelona. El Rey ha presidido la celebración del capítulo de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, sin pronunciarse ni hacer referencia alguna a la sentencia del caso Nóos.