Màxim Huerta, un ministro que "odia" el deporte

El periodista y escritor Màxim Huerta Hernández será el nuevo ministro de Cultura y Deporte del Gobierno de Pedro Sánchez, según ha informado el presidente del Ejecutivo en su comparecencia para informar de la composición del mismo.



Este nombramiento ha sido uno de los últimos en desvelarse y no se ha conocido hasta que lo ha hecho público Pedro Sánchez. Sí se perfilaba que el actual Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se separaría en dos.



Màxim Huerta Hernández nació en el municipio valenciano de Utiel, el 26 de enero de 1971. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad San Pablo-CEU de Valencia, cuenta también con un Master en Diseño gráfico e ilustración editorial por el Instituto Europeo de Diseño de Madrid.



Como periodista, el ahora ministro de Cultura y Deporte ha ejercido de presentador de la edición de noche de Informativos Telecinco, para pasar a conducir la edición matinal de la cadena privada en septiembre de 2004. Ha trabajado once años en 'El programa de AR' (Telecinco), donde fue copresentador del espacio matinal.



Según la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión, de la cual es miembro, entre 1996 y 1999 trabajó en Televisión Valenciana -Canal 9 y Punt 2- como presentador y editor de Noticias. También en el canal autonómico ha ejercido como redactor de sus servicios informativos y como enviado especial a Francia.



Asimismo, en los años 1995-1996 fue jefe de Política 'Diario Valencia 7 Días' y redactor del diario 'Las Provincias', en Valencia. En 1995 es nombrado director de 'Prensa Comarcal' (Valencia) y también ha colaborado en emisoras de radio como Radio 5 de Radio Nacional de España en Utiel y Radio 97.7 en Valencia.



Recientemente Màxim Huerta ha grabado el programa de televisión 'Destinos de Película' (producido por Globomedia para TVE) donde mostraba los rincones más cinematográficos de ciudades como Londres, París o Nueva York.



Huerta colabora con 'Gente despierta' de RNE con la sección titulada 'Los cinco sentidos', con 'Glamour', 'Viajar National Geographic', '20 minutos' y 'El Español'.



En relación con su faceta de escritor, destaca 'La noche soñada', con la que obtuvo el Premio Primavera de Novela en 2014. También es autor de la obra de teatro 'Más Sofocos', junto al director Juan Luis Iborra, y la pieza de microteatro 'Me quedo muerta'.



Un ministro de Deporte que "odia" el deporte

Umberto Eco: "odio a los deportistas". Yo, el deporte. Que manera de sobrevalorar lo físico! Ozu — màximhuerta (@maximhuerta) 26 de abril de 2010

Desconozco el mundo del deporte, pero lo imagino. Mi respeto. — màximhuerta (@maximhuerta) 24 de octubre de 2017

No tuiteo de fútbol porque no tengo ni puta idea. Perdonadme. — màximhuerta (@maximhuerta) 29 de mayo de 2016

¿Existe un deporte que me aburra más que el motociclismo? No. — màximhuerta (@maximhuerta) 3 de julio de 2010

es muy activo en la red socialy desde su cuenta personal habla de lo que le gusta y de lo que no. Y una de las cosas que, hasta ahora, menos interesaban al escritor y excolaborador en el programa deenes precisamente el deporte, una de los campos que ahora tendrá que abordar con su nueva responsabilidad al frente del Ministerio en el gobierno de Pedro Sánchez. Para el nuevoeste campo está sobrevalorado:También reconocía que es una de las pocas cosas que no hace:Entrando ya en deportes en particular, el más seguido enes uno de los que más desconoce Màxim Huerta:Y si de fútbol poco sabe, de motos no quiere ni saber:Unos tuits publicados hace años pero que ahora se han convertido en "autozascas" para el nuevo Ministro de Cultura y Deporte.