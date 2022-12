Ni el propio Cristiano Ronaldo hubiera imaginado ser suplente en un partido de cuartos de final del Mundial, pero lo cierto es que su selección buscará las semifinales del torneo sin su capitán y máximo referente, relegado -salvo sorpresa- al banquillo. Será Gonçalo Ramos, autor de un hat trick frente a Suiza, quien ocupe el puesto de CR7 frente a un rival incómodo y muy motivado, Marruecos, que vivirá el partido más importante de su historia.

No es para menos: Marruecos, la selección revelación del Mundial, está dispuesta a seguir haciendo historia. Nunca una selección africana se ha plantado entre las cuatro mejores del torneo (Camerún en 1990, Ghana en 2010 y Senegal en 2002 alcanzaron los cuartos) y los 'Leones del Atlas' parecen en disposición de hacerlo. Comandaron su grupo con autoridad y anularon a España en octavos.

Al mando de su seleccionador, Walid Regragui, que solo ha necesitado unos meses en el cargo para convertir a Marruecos en una selección de referencia, Marruecos busca consolidar su sistema defensivo, con el sevillista Bono como héroe bajo los palos, y crecer a partir de la inspiración de sus jugadores de ataque, especialmente Ziyech.

Regragui no podrá contar con uno de sus centrales titulares, Aguerd. Su sustituro será El Yamiq.

A cambio, Marruecos contará nuevamente con mayoría absoluta en las gradas: tendrá el apoyo extra de 2.000 aficionados llegados expresamente de su país, en siete vuelos chárter fletados desde Casablanca por la federación marroquí (FRMF).

"Portugal es el favorito", concedió Regragui, "pero nosotros también queremos ser campeones del mundo. Sentimos que no somos sólo un país, sino un continente. Toda África está con nosotros y los árabes también", dijo.

De CR7 a Ramos

En Portugal, el foco sigue sobre su capitán, Cristiano Ronaldo. Suplente ante Suiza, se dijo de él que había amenazado con irse del Mundial -la federación lusa tuvo que salir a desmentirlo-.

Lo negó con contundencia su seleccionador, Fernando Santos. "Nunca amenazó con irse. Dejémoslo tranquilo ya, aunque sea en reconocimiento a todo lo que ha dado al fútbol portugués", zanjó el entrenador, que también destacó que el ambiente que se vive en el seno de su selección es "fantástico". "Si no, no hubiéramos llegado hasta aquí".

La presencia en el equipo de CR7 se ha ido diluyendo a medida que crecía la de Gonçalo Ramos, delantero del Benfica llamado a ser una de las grandes sorpresas del Mundial.

El técnico luso, Fernando Santos, mantendrá su órdago: Cristiano apunta nuevamente al banquillo porque el seleccionador aplicará la máxima de 'equipo que gana, no se toca', aunque Cancelo tiene opciones de regresar al lateral derecho, donde ha actuado Dalot en los dos últimos compromisos de Portugal.

Así, el ataque de Portugal ante Marruecos seguirá comandado por el joven Ramos (21 años) en punta, escoltado por Joao Félix, capaz de desplegar en el Mundial el talento que no logra mostrar en el Atlético. En la rueda de prensa previa, un periodista le comparo incluso con Kaká.

Crecer sin Cristiano

El equipo luso ha ido creciendo en el torneo a medida que se desprendía del complejo de depender de Cristiano. Lo apuntó Joao Felix. "Si no juega, jugamos de otra manera, pero sabemos hacerlo. Es un equipo que aprende a jugar con Cristiano y sin él. No es cierto que cuando está en el campo estemos obligados a pasarle el balón", dijo. "La identidad del equipo no cambia", resaltó.

Portugal busca la tercera semifinal de su historia: en 2006 perdió ante Francia y en 1966, ante Inglaterra. Si supera a Marruecos, en semifinales le esperará el ganador del cruce entre Francia e Inglaterra.

Alineaciones probables:

Marruecos: Bono, Achraf, Saiss, El Yamiq, Mazraoui, Amrabat, Ounahi, Amallah, Ziyech, Boufal y En-Nesyri.

Portugal: Costa, Dalot, Pepe, Rúben Dias, Guerreiro, William Carvalho, Bernardo Silva, Otavio, Bruno Fernandes, Joao Félix y Ramos.

Árbitro: Facundo Tello (Argentina).

Estadio: Al Thumama (44.400 espectadores)

Hora: 16h (18h en Doha).