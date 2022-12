Louis van Gaal, seleccionador de Países Bajos, ofreció una curiosa y extensa rueda de prensa en la previa de su partido ante Argentina, partido de los cuartos de final del Mundial de Qatar.

Elogios a Argentina

"Argentina es uno de los países punteros a nivel Mundial. El verdadero Mundial empieza ahora, para nosotros: no quiero restarle importancia a los partidos anteriores, pero Argentina y quizá Brasil en la siguiente ronda son equipos de un nivel diferente al resto".

Mayoría albiceleste en la grada

"Mis jugadores son suficientemente profesionales para lidiar con este entorno. Habrá más de 40.000 argentinos en las gradas y unos 1.400 neerlandeses, pero espero que no nos afecte".

Las críticas de Di María

"Di María es un muy buen jugador de fútbol, tenía problemas personales en aquella época, le habían robado en casa y eso le afectó en su rendimiento", recordó Van Gaal sobre el jugador argentino, que en su momento aseguró que el entrenador neerlandés había sido el peor de su carrera.

"Es uno de los pocos jugadores que ha dicho eso de mí. No me gusta que lo haya declarado, es una lástima pero así son las cosas. El entrenador a veces tiene que tomar decisiones. Ahora tengo a mi lado a Memphis, al que le ocurrió algo similar, y ahora incluso nos besamos en la boca", bromeó Van Gaal ante la diversión de la sala de prensa del QNCC de Doha.

Su evolución como entrenador

"Estoy seguro de que el paso del tiempo, pero no creo que haya cambiado tanto, mi visión ha ido evolucionando: entrené a un Ajax muy ofensivo, en el Barça aprendí que no siempre se puede ser tan ofensivo y luego empecé a cambiar mi opinión, mundial 2014, mi nueva visión, muchos equipos ahora implementan este sistema, a nivel personal creo que ahora tengo más paciencia de la que tenía antes. Mi personalidad no ha cambiado tanto, sigue siendo un enfoque personal, distinto en cada caso, pero como entrenador siempre trabajo de los jugadores de la misma manera. Cada jugador tiene una personalidad distinta y hay que tratarlos de forma distinta. Cuando más mayor es uno, más fluido es el trato con la gente. Se trata de tener más paciencia".

¿Un sistema defensivo?

"Me hacen siempre la misma pregunta, pero el fútbol también evoluciona: ahora es mucho más complicado que hace 20 años. Es difícil jugar ahora como jugaba con el Ajax hace casi 30 años. En 2014 desarrollé un sistema más defensivo, al principio me criticaban pero luego se vio que daba buenos resultados. Estamos viendo defensas más compactas y partidos muy igualados. La gente piensa que solo defendemos, pero no es así, también intentamos presionar. Todo depende del planteamiento táctico. Brasil está haciendo prácticamente lo mismo que nosotros, obviamente tienen jugadores fantásticos a nivel técnico, en otros partidos hacen un fútbol más moderado. Siempre he dicho que Brasil es una selección fantástica. Nosotros podemos convertirnos en campeones, y espero que podamos ser la mejor selección del torneo".

Luis Enrique, adiós a la selección española

"Yo soy seleccionador, y tengo mis prejuicios en lo que respecta a Luis Enrique: era un jugador muy profesional y marcaba muchos goles en momentos clave del partido. No le puedo juzgar como entrenador, no puedo tener una opinión al respecto, no puedo decir nada sobre el hecho de que no siga en España. Es una pena para Luis Enrique. Nunca es sencillo dejar un cargo así. No siempre es culpa del seleccionador".

Mateu Lahoz, árbitro del partido

"Es un árbitro fantástico. No voy a decir nada al respecto. Hemos tenido a árbitros que eran de países de segundo nivel. Mateu está al primer nivel. España es una potencia de primer nivel. Le admiro mucho, es un gran árbitro".

Cómo frenar a Messi

"No vamos a revelar nuestras cartas, sería una estupidez".

La posibilidad de una tanda

"No vamos a forzar a los jugadores a que tiren penaltis o no. Es una pregunta estúpida. Hay que ajustarse a las ideas, pero no ser inflexible. Nosotros les prestamos apoyo con datos científicos. Entrenamos los penaltis, esperamos que si llegamos a la tanda, tendremos ventaja".

Un clásico del fútbol mundial: Países Bajos - Argentina

"El fútbol ya no se juega como en 1974 o 1998. Antes era mucho más abierto. El fútbol ha ido evolucionando, siempre es importante tener momentos decisivos, como el gol de Bergkamp en 1998".

Su futuro como seleccionador

"Esto solo lo hago por mi país, debido a una situación de emergencia. Tenemos un ejemplo precioso como el de Advocaat, que quizá no conozcan, él es más viejo que yo y hace poco asumió el puesto de seleccionador de Irak. Si se me presenta un reto interesante, puede que continúe trabajando como seleccionador, pero tengo 71 años. ¡Parezco super joven!"