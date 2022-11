No hace falta sacar la calculadora del cajón. Las cuentas son simples. España se clasifica para octavos si gana o empata con Japón, por supuesto, y lo hará como primera en todos los casos excepto si Costa Rica vence a Alemania. Aun perdiendo, el próximo jueves (20 h), solo quedaría eliminada si la derrota se combina con la victoria costarricense.

La clasificación es virtual. No empaña el trallazo de Füllkrug a siete minutos del final, y en una mala salida de balón desde atrás, el notable partido de España, solo superada en el último cuarto de hora por el arreón de Alemania por el orgullo de evitar una segunda derrota, menos vergonzante, eso sí, que la sufrida con Japón. A fin de cuentas, el once blanco no gana al once rojo desde 1988 en partido oficial.

Acomplejados ellos

A este paso, el complejo empezará a tenerlo Alemania respecto a España. Cómo ha cambiado la historia. Se felicitaban los futbolistas de la Mannschaft del punto obtenido a última hora, del mismo modo que los españoles repetían la misma expresión: “¡Qué lástima!”.

Qué lástima de no haber sumado el segundo triunfo tan acariciado y tan merecido, por una puesta en escena más ambiciosa pese a que la urgencia corría por cuenta ajena. Álvaro Morata exhibió el fino toque que tiene guardado y Füllkrug mostró la imponente potencia del disparo para que fueran los dos nueves más genuinos quienes se apuntaran los goles.

Muchas coincidencias

La curiosidad de la noche fue el simbólico pulso Barça-Bayern a pequeña escala. Son los dos equipos más representados con sus internacionales en el torneo. Se reencontraban las caras cinco azulgranas (Alba, Busquets, Gavi, Pedri y Ferran) contra seis representantes del cuadro bávaro (Neuer, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Musiala y Müller).

Nada de lo que se vio en el campo remitía los desastres sufridos por el Barça. Gavi, Busquets y Pedri supieron triangular para descolocar a Kimmich y Goretzka y Alba fue quien desbordó a Gnabry y no al revés, hasta el punto de servir la asistencia para el gol de Morata. Solo faltó la guinda de Ferran Torres. Mandó un balón a las nubes que no contabilizó por el fuera de juego previo de Olmo.

Un fuera de juego tan claro como el de Antonio Rüdiger. Falló la detección semiautomática la primera vez y también la segunda. El central se adelantó claramente para cabecear solo una falta lateral. Alemania celebró el gol profusamente y tras los abrazos vieron que el árbitro Makkelie, el que pitó el Bayern-Barça de la Champions, lo anulaba. Lo hacía a instancias del VAR. ¿Adivinan quien? Sí, el tristemente famoso Pol van Boeckel.

Día señalado

Era un día señalado para Luis Enrique, doloroso, pero cariñosamente recordado pese a que le remitía al suceso más luctuoso de su vida. No lo esquivó el técnico, al contrario, lo compartió en las redes. Desveló la coincidencia con la fecha del nacimiento de su hija Xana, que falleció el 29 de agosto de 2019 por un osteosarcoma cuando tenía 9 años.

"Hoy no solo jugamos contra Alemania. Hoy también es un día muy especial porque Xanita cumpliría 13 años. Amor, allí donde estés, muchos besos y pasa un gran día. Te queremos. Adiós", dijo el técnico en el vídeo.

Alemania saltó al campo con alivio, protegida por una red que evitó su caída al barranco –si hubiera ganado Japón- a conservar las opciones gracias a la victoria de Costa Rica, que igualó por abajo la clasificación.

Perder ante España no certificaba la eliminación por segunda vez consecutiva en un Mundial, algo nunca visto en el pasado. Siempre estuvo entre las seis primeras clasificadas –es decir, cuartofinalista como mínimo- hasta que esa brillante trayectoria se truncó hace cuatro años.

Tal vez por eso no compareció como un equipo ansioso. Porque Costa Rica le concedió una vida extra para jugársela cara a cara. Uno de ellos acompañará a España.