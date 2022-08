El próximo día 17 de agosto, MGMG presentará una de sus mayores apuestas para este año, el MG7, una berlina de tamaño grande con la que espera seguir su imparable escalada en el mercado chino. Hasta ese día no conoceremos la gran mayoría de sus detalles, como su diseño interior, su motorización o sus prestaciones, pero ya podemos ver su diseño exterior. Toda una declaración de intenciones que pretende acercar a la marca al espectro premium del mercado pero a un precio más asequible.

De hecho, será el primer MG lanzado bajo la etiqueta ‘Black Label’, con la que llegarán en el futuro modelos con el foco puesto en el diseño. Sin embargo, no deberíamos encariñarnos demasiado con este MG7 porque, de momento, solo se ha confirmado su llegada a China. La compañía no ha especificado el por qué no llegará a Europa, pero se especula con varios motivos, como la predilección del comprador europeo por los SUV o los compactos y por las estrictas normativas de emisiones del continente.

Aires a Audi A7 Sportback

Las primeras imágenes del MG7 muestran una berlina de gran tamaño, cuya longitud estará próxima a los cinco metros, con un diseño claramente inspirado por una de las referencias del sector de las berlinas premium, el Audi A7 Sportback. Aunque encontramos elementos reconocibles de la marca británica, propiedad de la china SAIC, como los grupos ópticos delanteros, afilados y finos como los vistos en el nuevo MG4, también vemos características que guardan un gran parecido con la estética de la berlina alemana.

Empezando por sus líneas generales, con un largo capó que fluye hasta la zaga a partir de una línea de techo descendente que culmina con un pequeño alerón trasero, que varía su altura según la velocidad del modelo. La parrilla frontal es enorme, escudada por tomas de aire como en el prototipo MG Cyberster, y a lo largo de su silueta destacan varias líneas de carácter que aportan dinamismo y presencia al conjunto. Como en el coche alemán, los grupos ópticos traseros están unidos por una franja iluminada que cruza la zaga. Las llantas de cinco radios suman deportividad a un coche que busca ofrecer una imagen elegante y, en cierto punto, radical.

Muchas incógnitas

Visto cómo será por fuera, queda conocer el diseño interior y detalles tan importantes como su propuesta tecnológica, sus sistemas de seguridad o el nivel de conectividad que tendrá esta berlina de gran tamaño.

Asimismo, se desconoce aún su oferta mecánica, aunque desde medios chinos especulan con opciones de gasolina que, en el momento del lanzamiento, no estarían electrificadas, aunque debería llegar una variante híbrida enchufable a partir del año que viene. Tocará esperar para conocer exactamente qué propone este MG7, aunque su diseño pone el listón muy alto.