El segmento de los pick-ups no es especialmente exitoso en Europa. El modelo más vendido, el Ford Ranger sumó 54.466 unidades en 2021 en un nuevo récord que le mantiene, sin embargo, alejadísimo de nombres como el Volkswagen Golf, el coche más vendido en el continente el año pasado con 205.408 unidades según Jato Dynamics. No obstante, el de los pick-up es uno de los segmentos más importantes en Estados Unidos, que a su vez es uno de los mercados para coches eléctricos con mayor potencial en el mundo. Estos dos hechos conforman el campo de batalla perfecto para la electroguerra de pick-ups.

Y es que las marcas automovilísticas con presencia en el mercado norteamericano planean una ofensiva eléctrica que se basará en los segmentos más activos, el de los SUV todoterreno y el de los pick-up. En cifras, solo en 2021 se matricularon 2,84 millones de pick-ups en Estados Unidos, con el Ford F-150 siendo el superventas con entre 45.000 y 84.000 matriculaciones mensuales. El Dodge RAM y el Chevrolet Silverado siguen en una oferta de más de 15 modelos de marcas como GMC, Honda, Hyundai, Jeep, Nissan o Toyota, entre otras.

Ford marca el camino

Herbert Diess, consejero delegado del Grupo Volkswagen, admitía en mayo que Estados Unidos “es uno de los mercados de más crecimiento de eléctricos” en el comunicado en el que el grupo anunciaba que resucitaría la marca Scout a partir de 2026 con un todoterreno y un pick-up, ambos eléctricos. “La electrificación nos da una oportunidad histórica para entrar en el segmento de los pick-up y los todoterrenos”, añadió Diess, que quiere triplicar las ventas del consorcio en el país para alcanzar una cuota de mercado del 10%.

Volkswagen y otras marcas confían en el potencial del segmento para electrificar Estados Unidos tras la llegada del Ford F-150 Lightning, el líder convertido en eléctrico. Las primeras entregas deben llegar este año pero la marca ya está sufriendo para satisfacer la demanda. Según confirman, tienen más de 200.000 unidades reservadas del F-150 Litghtning, que se ofrecerá en dos versiones desde 39.974 dólares, la Pro, y la XLT, ambas con 563 CV de potencia y 1.050 Nm de par y dos versiones de baterías para 370 y 480 kilómetros de autonomía y las dos agotadas de momento.

Muchos contendientes

Ford confía en dominar el segmento eléctrico de los pick-up con tanta solvencia como lo hace con los de combustión, pero la misión será complicada. El potencial del segmento para ganar peso en Estados Unidos ha llamado la atención de muchos fabricantes y la rivalidad será muy dura.

De momento, el Rivian R1T es el único de sus rivales que ya rueda por la carretera. El pick-up eléctrico de esta marca, que nació en 2009, está disponible desde 67.500 dólares y se ofrece en tres versiones, dos con dos motores de hasta 600 CV de potencia y una con cuatro motores y 835 CV de potencia capaz de remolcar hasta 5.000 kilos. De momento solo dispone de una batería de 128,9 kWh de capacidad, aunque llegarán más, con la que es capaz de recorrer hasta 505 kilómetros.

Tras el Rivian R1T y el Ford F-150 Lightning, se han anunciado una gran cantidad de modelos que llegarán durante los próximos cinco años, pero de solo dos tenemos los detalles claros. El primero es el Cybertruck de Tesla, que tendría que estar recorriendo las carreteras americanas desde hace unos meses, pero cuya producción se ha retrasado varias veces y no se la espera hasta 2023. El segundo es el GMC Hummer, un enorme pick-up de 5,5 metros que revive la mítica enseña estadounidense.

Con más de medio millón de reservas activas, la propuesta de Elon Musk pasa por tres versiones, una de acceso por 39.900 dólares con un motor y una autonomía de 400 kilómetros, una con dos motores y 480 kilómetros de autonomía y una con tres motores, la que llegará antes a la carretera, con una autonomía de 800 kilómetros. Todas las cifras, incluidos los 6.400 kilos que podrá remolcar la versión Tri Motor AWD, así como la potencia -por desvelar-, deben confirmarse.

El GMC Hummer, por su parte, destaca por su imponente diseño, una revisión moderna de su estética clásica, y por unas prestaciones que quitan el hipo. Son tres motores eléctricos para 1.000 CV de potencia y 15.000 Nm de par máximo alimentados por una batería Ultium de 210 kWh de capacidad para 560 kilómetros de autonomía. Es capaz de cargar a 350 kW de potencia en carga continua a un ritmo de 160 kilómetros cada 10 minutos. Las primeras unidades del Hummer se entregarán en las próximas semanas y se venderá desde 99.995 dólares, aunque llegarán más adelante versiones más baratas.

Estas cuatro propuestas son las más conocidas, pero entre 2024 y 2026 llegarán más modelos que están confirmados pero aún no se han presentado o no se han adelantado detalles. Es el caso de otro pick-up de Ford que se producirá en Tennessee a partir de 2025, del pick-up de la nueva marca Scout de Volkswagen para 2026, del Amarok eléctrico, también de la firma alemana, que no tiene fecha confirmada, del Dodge RAM eléctrico y del GMC Sierra -que será presentado este año- a partir de 2024. Sin estar confirmado, varias informaciones apuntan a que Toyota también se sumará a la batalla, aunque más adelante. La marca japonesa expuso un prototipo de pick-up cuando anunció a finales del año pasado su ofensiva eléctrica para esta década.