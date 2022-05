Y le llegó a Subaru el turno de presentar su modelo 100% eléctrico: el Solterra. La marca japonesa que se ha caracterizado por sus motores boxer, fiables, suaves y silenciosos, ha tenido que adaptarse a los tiempos y, en colaboración con Toyota, desarrollar un SUV que le permita cumplir con las exigentes directrices europeas, en cuanto a emisiones se refiere. En nuestro país el objetivo para 2023 trata de conseguir 100.000 puntos de recarga y que superemos los 250.000 vehículos, entre totalmente eléctricos e híbridos enchufables, para en 2030 alcanzar los 360.000 puntos de recarga y 3.000.000 de eléctricos y PHEV. Muchos compromisos tanto por parte de las autoridades como de las compañías, y de los propios consumidores, se van a tener que asumir para lograrlos.

Volviendo a lo que nos ocupa, el Subaru Solterra, tuvimos la suerte de que la marca pudiera traer a España dos unidades preserie, con todo lo que ello implica, puesto que no acaba de ser el modelo definitivo, pero sí ya muy aproximado. Lo principal es que, de primeras, ya constatamos que mantiene el ADN que caracteriza a Subaru: Tracción 4X4 All Wheel Drive, una muy buena dinámica de conducción y una seguridad de las mejores que se puede encontrar en el mercado del automóvil. No en vano el Subaru Outback fue nombrado el vehículo más seguro del 2021.

Colaboración Subaru – Toyota

En este modelo la marca japonesa utiliza la Plataforma Global e-Subaru, creada conjuntamente con Toyota, permite fabricar diferentes tipos de vehículos eléctricos de manera eficienteal combinar múltiples módulos y componentes, como las partes delantera, central y trasera de un automóvil. El objetivo de Subaru ha sido lograr una seguridad pasiva superior y mejor estabilidad del vehículo, elementos que la marca siempre ha estado implementando en sus modelos, y ahora también en esta plataforma dedicada exclusivamente a vehículos eléctricos.

No solo la plataforma del Solterra ha sido desarrollada conjuntamente por las dos marcas japonesas, sino también una amplia gama de elementos que incluyen la planificación del producto, su diseño y su rendimiento. En este desarrollo, las dos compañías han aportado sus respectivas fortalezas, como la tecnología de tracción total (All Wheel Drive) de Subaru y la tecnología de electrificación de vehículos de Toyota, para crear este nuevo SUV totalmente eléctrico.

Gran rendimiento del sistema AWD

El Solterra ha adoptado un nuevo sistema que impulsa las ruedas delanteras y traseras con motores independientes. Aprovechando la experiencia en tecnología AWD que controla con precisión los cuatro neumáticos, la respuesta es ágil distribuyendo la fuerza motriz entre la parte delantera y trasera de modo flexible.

Es destacable, que al igual que los otros modelos SUV de Subaru, el Solterra cuenta con el sistema de control X-MODE AWD de doble función (Snow/Dirt y Deep Snow/Mud) que ha sido mejorado en gran medida por el potente par y la alta capacidad de respuesta de los dos motores independientes, aumentando la sensación de seguridad en carreteras en mal estado. Al agregar la nueva función Grip Control, permite que el vehículo funcione a una velocidad constante mientras lo estabiliza incluso en carreteras en mal estado. Además, El conductor puede elegir entre tres modos de conducción: Eco, Normal y Power. Es importante bajo nuestro punto de vista, que este modelo cuente con la posibilidad de ajustar la frenada regenerativa mediante las levas que se encuentran ubicadas detrás del volante, ya que un buen manejo de estas permite alargar la autonomía de este tipo de vehículos.

El Subaru Solterra cuenta con dos motores eléctricos de 109 CV de potencia cada uno, 218 CV en total, que proporcionan una autonomía de hasta 466 km en ciclo combinado y 610 km en urbano (WLTP). La batería de iones de litio y 91 celdas, tiene 71,4 kWh de capacidad; la recarga es mediante corriente alterna, que se puede hacer a un máximo de 6,6 kW y con continua de 150 kW, cargándose al 80% en solo 17 minutos. Además, la batería está diseñada para mantener, al menos, el 90% de capacidad durante los primeros diez años del vehículo. Con este compromiso la marca japonesa supera a la mayoría de las marcas, puesto que normalmente se suele asegurar el 70% de la capacidad a los 10 años.

Seguridad

Algo que ya sabíamos, pero que nos destacaron en la rueda de prensa fue todo lo que representa para Subaru la seguridad. El compromiso de la marca japonesa es claro: reducir a cero el número de accidentes de tráfico con víctimas en 2030.

Subaru ha diseñado el Solterra con el objetivo de que el conductor cuente con una excelente visibilidad, a pesar del bajo centro de gravedad. A ello contribuye el nuevo cockpit modulable, ya utilizado en otras marcas europeas. La pantalla de información queda por encima del volante, no se consulta a través de los radios del mismo, con lo que el conductor no necesita apartar tanto la vista de la carretera, lo que aumenta la seguridad. En la práctica al principio cuesta un poco acostumbrarse, pero es un proceso bastante indoloro y no requiere de demasiado esfuerzo.

La alta rigidez de la Plataforma Global de Subaru, permite un alto rendimiento y un excelente desempeño, por ejemplo, en la prueba de cambio de carril. Para proteger la batería y el sistema de enfriamiento en caso de colisión, se han incorporado funciones de seguridad como corte de energía y protección contra fugas del refrigerante de la batería, así como una carrocería de alta resistencia.

Los sistemas de seguridad del Solterra, utilizan una cámara monocular de gran angular con un sensor de alta resolución y un radar de ondas milimétricas frontal para detectar todo lo que ocurre delante del vehículo. En función de esta información y de la situación de conducción, el software controla las unidades del automóvil de manera adecuada para respaldar una conducción segura. Además, controla las siguientes funciones: Control de Crucero Dinámico, Alerta de salida de carril, Proactive Driving Assist, Sistema de Frenada de Emergencia, Reconocimiento de Señales, Sensor de Detección de Tráfico Trasero, Cámara Panorámica y Detección de tráfico lateral. Los ingenieros de la marca han diseñado el vehículo con el objetivo de optimizar la resistencia del material. En caso de accidente, la estructura transfiere la carga a varios esqueletos corporales, absorbiendo eficientemente la energía de la colisión.

Diseño interior

El habitáculo del nuevo Subaru Solterra, siendo como hemos comentado un preserie, transmite la sensación de un entorno confortable. Los asientos son cómodos, las plazas traseras amplias, más que suficientes para dos adultos y un niño en el asiento central.

El panel de instrumentos ubicado en la consola central es de grandes dimensiones (12,3”). Los mandos de control están perfectamente a mano del conductor mientras que el cockpit modulable, como ya hemos avanzado en el apartado dedicado a la seguridad, se adapta a las necesidades de cualquier usuario sin demasiada dificultad. No faltan detalles de confort ya habituales en un vehículo de este nivel, como la calidad del cuero sintético de los asientos, el cargador inalámbrico o el techo panorámico. El maletero es bastante adecuado para un SUV de estas dimensiones con 452 litros de capacidad, mas 37 litros en la parte inferior.

Primeras impresiones de conducción

Dado que sólo disponíamos de dos unidades lo único que pudimos hacer con el Subaru Solterra fue realizar una ruta off road de una media hora de duración en la que pudimos ya atisbar varias cosas. Lo primero es que es un verdadero todo camino. De eso no hay duda. La pista forestal no era demasiado exigente, pero algunos pasos no los hubiésemos podido realizar con la mayoría de los SUV que hay en el mercado. Sus cotas, con una altura libre al suelo de 210 mm, ángulo de ataque de 17,7 grados, 18,2 grados ventral y 25,4 grados de salida, le permiten una serie de licencias todoterreno muy destacables. Su sistema de control X-MODE AWD, unido a una amortiguación que trabaja muy bien filtrando y estabilizando en todo momento el vehículo consiguen que el Solterra circule por una pista de cierta dificultad, no como “Pedro por su casa”, pero casi. Y no nos olvidemos de la rigidez de su chasis, que ayuda, y mucho. Esperaremos a una próxima ocasión para testear su comportamiento en carretera, pero visto lo visto seguro que no va a defraudar.

La comercialización del nuevo Solterra, comenzará en nuestro país en noviembre de 2022. Falta todavía mucho tiempo, pero poco más se puede mejorar este Subaru Solterra preserie.

Poco a poco los vehículos totalmente eléctricos se abrirán camino entre el consumidor, pocas opciones habrá en los próximos años que no sean eléctricas o, por lo menos, electrificadas. No obstante, el tipo de conducción de un eléctrico engancha y pocos son los que volverían a la combustión. En cuanto se solucione el problema de la autonomía y los tiempos de recarga, y el coste, claro, vendrá la popularización definitiva de este tipo de vehículos. Y el Subaru Solterra ahí estará.