El nuevo BMW Serie 2 Coupé esuna claramuestra que hay vida más allá de los SUV y la electricidad. La firma alemana tiene un extenso historial coupé con el que ha marcado tendencia en el segmento de los coches deportivos de corte premium desde finales de la década de los 60 del pasado siglo.

Y es que fue en 1968 cuando apareció el BMW 2002, el primer modelo de una saga que ha tenido otros iconicos representantes como el M3 original de 1986 o el más reciente M2 de 2016, entre muchos otros. Ahora le toca el turno a una totalmente nueva generación del Serie 2 Coupé que, desarrollada sobre la base de los Serie 3 y 4, destila deportividad y carácter BMW por los cuatro costados.

Para ello presenta este modelo con la típica configuración de carrocería de tres volúmenes de dos puertas, con motores de gasolina y diésel delanteros en posición longitudinal y tracción trasera, a excepción de la versión más potente M240i que recurre al sistema de tracción total BMW xDrive.

El nuevo BMW Serie 2 Coupé crece en todas las direcciones respecto a su antecesor. Un modelo de apariencia compacta ahora más largo (4,54 m) y ancho (1,84 m), y que también crece en lo que a la batalla se refiere (2,74 m) y anchura de vías, especialmente en la versión M240i. Lo único que se ha reducido es la altura del vehículo en 28 mm, lo que contribuye a refirzar aún más la imagen deportiva de este coupé.

Por otro lado, detalles como el hecho que se haya bajado aún más el centro de gravedad, el trabajo realizado para aumentar la rigidez de la carrocería o una distribución del peso del 50:50, el resultado a nivel dinámico no puede ser mejor.

BMW Serie 2 Coupé en gasolina y diésel

La oferta inicial de motorizaciones del BMW Serie 2 Coupé esta compuesta por tres variantes de gasolina y una única diésel. Las primeras son las correspondientes a la versiones 220i (184 CV), 230i (245 CV) y M240i xDrive (374 CV), mientras que la cuarta alternativa corresponde al diésel 220d (190 CV). En todos los casos estos propulsores van asociados de serie a un cambio automático Steptronic de 8 velocidades. Destacar así mismo, que el diésel 220d incorpora la tecnología de hibridación ligera de 48V y la consiguiente etiqueta "Eco" de la DGT.

Innovadora estética

A nivel estético, el BMW Serie 2 Coupé destaca por un tamaño compacto que no lo es tanto si tenemos en cuenta que se trata de un vehículo de 4,54 metros. No obstante sus proporcionadas dimensiones le dotan de un aspecto de lo más atractivo y compensado, caracterizado además por detalles como una parrilla delantera en la que, por vez primera, los riñones de BMW no cuentan las características varillas a las que suceden las láminas activas que regulan la entrada del aire.

También son nuevos los faros con un diseño más estilizado y orientado hacia los laterales, los pilotos posteriores traseros con funciones de iluminación LED reorganizadas, los tiradores enrasados en las puertas o los diferentes toques de imagen que hacen un guiño a los M. Destacar en este sentido la posibilidad de personalización que ofrecen los paquetes M Sport y M Sport Pro, así como los detalles específicos de equipamiento y diseño del M240i.