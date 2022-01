DS Automobiles es un claro ejemlo de como la industria del automóvil se ha convertido en mucho más que una proveedora de herramientas de movilidad. La incorporación de la digitalización, la conectividad, la electricidad o los avanzados sistemas de seguridad y asistencia a la conducción han transformado el concepto del coche tanto por parte del usuario como de los fabricantes, que se han visto obligados a evolucionar un producto antes únicamente ligado a la necesidad de transporte.

Y en este nuevo escenario, más complejo aún si cabe en el caso de las marcas de corte premium, surgen iniciativas como el caso de DS Only You, enfocadas a ofrecer un valor añadido al cliente en todos los ámbitos.

La firma francesa perteneciente al grupo Stellantis ha decidido reforzar este programa de fidelización con la llegada de Only You Privilege. Se trata de una nueva propuesta de servicios y eventos que sustituye al anteriormente denominado «DS Club Privilege», únicamente disponibles para los nuevos compradores de cualquier modelo de la gama DS. Una oferta personalizada que incluye experiencias de bienestar, gastronómicas, culturales o de espectáculos, tan sólo al alcance de los usuarios de la marca y con unos precios y nivel de atención exclusivos.

De esta manera, cada nuevo comprador de un DS puede acceder al catálogo de servicios de Only You Privilege por un plazo de tres años con tan sólo cumpliendo el trámite de registro que se tiene que realizar a través de la aplicación MyDS, punto neurálgico de todas las prestaciones que ofrece DS Only You.

El usuario de Only You Privilege puede disfrutar de un total de 12 experiencias al año para dos personas (una por mes) con unas destacadas condiciones y tanto a nivel de atención como de precio, y entre las que se incluyen menús personalizados en restaurantes de reconocido prestigio como es el caso de Coque en Madrid, El Poblet en Valencia o Cancook en Zaragoza, entre otros, o visitas privadas en el madrileño Museo Thyssen-Bornemisza, por citar algunos ejemplos.

Un catálogo compuesto, por un total de 14 experiencias en 9 ciudades españolas pero que ya tiene agendadas nuevas incorporaciones para este mismo año. Y en la misma línea de evolución de Only You Privilege, se encuentra el proyecto DS Only You con especial atención al factor eléctrico que ya marca el presente y el futuro de la movilidad.

En este sentido, DS quiere convertirse en un referente en materia de oferta de servicios de movilidad eléctrica a sus clientes a través de Only You a corto plazo con atenciones especiales como puntos de carga exclusivos y gratuitos, cómodos servicios valet de recarga donde uno no tiene que preocuparse del proceso de «repostaje» de su coche o la asistencia de un Travel Genius específico para su gama E-Tense devehículos eléctricos.

Mejoras «Only you»

Por otro lado, y al margen de las novedades «Privilege», Only You ha recibido una serie de mejoras en 2022 como una adaptación de la app My DS, ahora con un identificación única del usuario para todo el entorno DS, la aplicación de un descuento del 20% en el servicio de alquiler Rent a DS y en una selección de accesorios y la apertura del programa a autónomos y Pymes.