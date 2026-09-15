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La Guardia civil ya están pidiendo la v-19 obligatoria en los controles, además la baliza v-16: multas de 200 euros e inmovilización del vehículo

No conlleva pérdida de puntos del carné, pero la policía puede inmovilizar el vehículo o este podría no estar cubierto por el seguro en caso de accidente

La Guardia civil ya están pidiendo la v-19 obligatoria en los controles, además la baliza v-16: multas de 200 euros e inmovilización del vehículo

La Guardia civil ya están pidiendo la v-19 obligatoria en los controles, además la baliza v-16: multas de 200 euros e inmovilización del vehículo

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Manuel Riu

Millones de conductores comienzan estos días la rutina tras un verano en pueblos u otros destinos. En esta ocasión, como novedad, está la obligación de llevar la baliza V-16 para preseñalizar incidencias en carretera y el teléfono de atención a las víctimas de los siniestros de tráfico 018.

El no llevar este dispositivo conlleva una multa de 80 euros y la Guardia Civil se ha visto obligada durante este verano a sancionar a aquellos conductores que han sufrido una avería en carretera y no han colocado este dispostivo en la parte superior del vehículo.

Pero ojo, no es lo único que se ha revisado en los diferentes controles que se han producido en las últimas semanas. Se trata de la etiqueta v-19, que indica que nuestro coche ha pasado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Y es que cada vez hay más coches con la ITV caducada. El 30% de los vehículos obligados a pasar la ITV sigue sin hacerlo, pese a que retrasarla más de un año aumenta un 65% el riesgo de detectar defectos graves, según ha alertado la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV).

Un juez declara ilegal multar coches aparcados con la ITV caducada en Oviedo

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Lucía Feijoo Viera

La entidad ha advertido de que esta situación tiene consecuencias directas para el medio ambiente y para la seguridad vial, ya que los vehículos que retrasan la inspección presentan un mayor porcentaje de defectos graves y muy graves. Además, sigue aumentando la presencia de vehículos sin ITV implicados en siniestros viales con víctimas mortales.

"Es especialmente preocupante que, en un parque automovilístico cada vez más envejecido, siga existiendo un nivel de incumplimiento tan elevado. La ITV es la herramienta pública para prevenir y detectar fallos que pueden comprometer la seguridad vial y reducir el impacto ambiental de los vehículos", ha señalado el director gerente de AECA-ITV, Guillermo Magaz.

La nueva ITV entra en vigor este lunes

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Agencia ATLAS

Los datos presentados por la asociación muestran una relación directa entre el retraso en la inspección y el estado técnico del vehículo. Así, los vehículos que acumulan entre seis y doce meses de retraso presentan un 51% más de defectos graves o muy graves que aquellos que realizan la inspección en plazo. Cuando el retraso supera el año, el hecho de presentar este tipo de defectos aumenta hasta el 65%.

Además, los vehículos que más retrasan la inspección son también los más antiguos. Aquellos que se presentan en ITV superando los doce meses, es decir, vehículos con la ITV caducada más de un año tienen una antigüedad media de 19,3 años, más de cuatro años por encima de la de los vehículos que cumplen con los plazos establecidos.

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Cabe recordar que la multa por circular con la ITV caducada o desfavorable es de 200 euros (con reducción del 50 % por pronto pago), y asciende a 500 euros si el resultado es negativo. No conlleva pérdida de puntos del carné, pero la policía puede inmovilizar el vehículo o este podría no estar cubierto por el seguro en caso de accidente.

Fuente: La Nueva España

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