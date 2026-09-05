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Multado con 600 euros un conductor que circulaba a la velocidad obligatoria, pero se topó con la campaña que lleva a cabo la DGT: la Guardia civil extrema la vigilancia

Retirada de 4 a 6 puntos del carné si haces esto

Multado con 600 euros un conductor que circulaba a la velocidad obligatoria pero se topó con la campaña que está llevando a cabo la DGT: la Guardia civil extrema la vigilancia

Multado con 600 euros un conductor que circulaba a la velocidad obligatoria pero se topó con la campaña que está llevando a cabo la DGT: la Guardia civil extrema la vigilancia

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Manuel Riu

La gran operación salida de vacaciones de agosto ya ha terminado y ha arrojado, un año más, nuevos máximos tanto de viajeros como de oferta de medios de transporte, de tarifas y con los combustibles en sus cifras más altas de los últimos tres meses.

La Dirección General de Tráfico (DGT) computa unos 5,6 millones de desplazamientos por las carreteras españolas en los últimos días y durante todo el mes calculan 54,5 millones de viajes de largo recorrido. Este verano, como novedad, ha permanecido la obligación de llevar la baliza V-16 para preseñalizar incidencias en carretera. Pero, ojo, ya que no es la única medida que debes llevar en el coche en caso de avería o accidente.

Además, la DGT también ha realizando diferentes controles de alcoholemia y drogas en las carreteras. Recientemente, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha detectado a un total de 4.094 conductores que han dado positivo en alcohol o drogas en la última campaña de vigilancia y control en solo una semana.

Multa de 200 euros por colocar la baliza V16 pero no encender las luces adecuadas

Multa de 200 euros por colocar la baliza V16 pero no encender las luces adecuadas

Lucía Feijoo Viera

Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil continuarán realizando pruebas de alcohol y drogas a cualquier hora del día y en cualquier carretera, con el objetivo de disuadir a los conductores de ponerse al volante después de haber consumido estas sustancias. Las multas por alcohol y drogas al volante en España cuestan entre 500 y 1.000 euros, además de la retirada de 4 a 6 puntos del carné. Si superas ciertos límites, la sanción pasa a ser un delito penal con penas de cárcel.

¿Y si pincho?

En caso de tener un pinchazo, el anexo XII del Reglamento General de Vehículos establece que los coches pueden llevar una rueda de repuesto o rueda de uso temporal (conocida como rueda de galleta), junto con las herramientas necesarias para su cambio. Un kit repara pinchazos compuesto por un spray sellante y un compresor o neumáticos runflat, que permiten circular durante unos 100 km tras un pinchazo.

Los nuevos modelos de vehículos ya no ofrecen una rueda de repuesto por motivos como reducir el peso del coche para mejorar la eficiencia y costes de fabricación o ahorrar espacio. La alternativa en estos nuevos vehículos es un kit de reparación anti pinchazos que contiene un sellador líquido, herramientas y un compresor para arreglar temporalmente un pinchazo neumático. El sellado líquido funciona a modo de spray, inyectando el líquido y creando así una barrera protectora en el interior del neumático que sella el pinchazo.

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El kit repara pinchazos, aunque puede ser útil en situaciones puntuales, tiene el inconveniente de que no siempre es efectivo, especialmente en caso de reventón o daños graves en el neumático. No llevar una rueda de repuesto o un kit antipinchazos (o un sistema alternativo equivalente) puede acarrear una multa de hasta 200 euros en España. Circular sin este elemento de seguridad también puede llevar a la inmovilización del vehículo en caso de avería, ya que genera un riesgo para la seguridad vial.

Fuente: La Nueva España

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