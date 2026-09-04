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Cambios en las matrículas en España desde este agosto de 2026: la DGT confirma las nuevas letras

Una novedad que va a llamar la atención de los otros conductores

Cambios en las matrículas en España a partir de este agosto de 2026: la DGT confirma las nuevas letras

Cambios en las matrículas en España a partir de este agosto de 2026: la DGT confirma las nuevas letras

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Manuel Riu

Las matriculaciones de turismos nuevos en España en el primer semestre alcanzaron las 647.711 unidades, lo que supuso un repunte del 6,2% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos publicados este miércoles por las patronales del sector Anfac (fabricantes), Faconauto (concesionarios) y Ganvam (distribución), que apuntan además a que uno de cada cuatro eran eléctricos o híbridos enchufables.

Junio fue el cuarto mes consecutivo en el que este mercado cierra con más de 100.000 matriculaciones, en concreto 128.426, un repunte del 7,79% respecto al mismo periodo de un año antes, impulsado por las ventas de vehículos electrificados, que alcanzaron una cuota del 23,2% de las ventas totales en junio. Las matriculaciones de turismos electrificados -que engloban tanto los vehículos eléctricos de batería (BEV), como los hibridos enchufables (PHEV)- continúan creciendo y en junio representaron el 23,2% de los turismos vendidos, tras aumentar sus matriculaciones un 20,2% en dicho mes, hasta las 29.791 unidades.

En el acumulado del año, las matriculaciones de electrificados crecieron un 37,9% respecto a las cifras del año anterior, al alcanzar las 141.143 ventas y una cuota del 21,8% del total.

La última matrícula de un vehículo

La última matrícula de coche en España pertenece actualmente a la serie NPX, correspondiente al sistema de matriculación vigente gestionado por la Dirección General de Tráfico (DGT). Al tratarse de una numeración que avanza diariamente, la matrícula concreta cambia constantemente conforme se matriculan nuevos vehículos, explican desde RACE.

Y es que aunque pueda parecer un dato meramente anecdótico, conocer la última matrícula de coche tiene varias utilidades prácticas. En España, las matrículas se asignan de forma correlativa. Por ello, es posible hacerse una idea bastante aproximada del periodo en el que un coche fue matriculado simplemente observando su combinación de letras. Esto resulta especialmente útil cuando se compra un vehículo de segunda mano o se quiere comprobar si la fecha de matriculación coincide con la anunciada por el vendedor. La fecha de matriculación sigue siendo uno de los aspectos que más peso tiene en la depreciación del coche. Por eso, muchas empresas de compraventa y diferentes herramientas de tasación utilizan la matrícula para calcular automáticamente la antigüedad del vehículo antes de ofrecer una valoración.

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Desde este agosto de 2026 ya hemos comenzado a ver vehículos que ya llevan la matrícula NPZ, por lo que en un mes, si las matriculaciones de vehículos siguen por buen camino, podremos ver que estas plazas ya dan paso a la NRB, obviando de esta manera la NQB. El motivo es que en en España no se usa la letra Q en las matrículas para evitar confusiones visuales con la letra O y con el número cero.

Fuente: La Nueva España

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