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La multa de 600 a 3.000 euros que va a llegar a los conductores en las próximas horas tras el aviso de la DGT en los paneles de las carreteras: la Guardia civil busca el papel

Una infracción que conlleva la inmovilización del vehículo, un auténtico problema de cara a las vacaciones de verano

Multado con 200 euros por ir por debajo de 120 kilómetros por hora pero errar en el asiento del conductor: la DGT instala las cámaras en los pórticos de la carretera que vigilan lo que pasa en el interior

Multado con 200 euros por ir por debajo de 120 kilómetros por hora pero errar en el asiento del conductor: la DGT instala las cámaras en los pórticos de la carretera que vigilan lo que pasa en el interior

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Manuel Riu

El parque de vehículos de dos ruedas en España ha superado por primera vez los cuatro millones de unidades, tras crecer un 46% en la última década, según datos del Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA) difundidos este lunes por la Asociación Empresarial del Seguro (Unespa).

En concreto, al cierre de 2024 circulaban en España más de 4 millones motocicletas, escúteres y ciclomotores, frente a los 2,75 millones registrados en 2014, en un contexto marcado por el aumento de la movilidad urbana y las dificultades para aparcar en las grandes ciudades. El estudio también constata un progresivo envejecimiento de los usuarios de vehículos de dos ruedas. En los últimos cinco años, el número de conductores de motocicletas de entre 50 y 60 años aumentó en más de 211.000 personas, mientras que entre los usuarios de scooter el incremento fue de más de 105.000.

Ante el aumento de motoristas, la Dirección General de Tráfico (DGT) intensifica la vigilancia de las carreteras más frecuentadas por motoristas durante los fines de semana de junio a octubre, un periodo en el que aumentan los desplazamientos en moto, incluso como forma de ocio."El objetivo de esta medida es reducir la siniestralidad de uno de los colectivos más vulnerables en carretera, así como verificar el cumplimiento de las normas e incidir en la importancia de respetarlas para mejorar la seguridad", ha anunciado este jueves la DGT.

Según ha detallado Tráfico, la campaña se desarrollará a través de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que prestará especial atención al exceso de velocidad, adelantamientos antirreglamentarios, consumo de alcohol y drogas o circular sin el casco y el resto de elementos de protección.

Los avisos de la campaña especial de vivigilancia de motocicletas ya se pueden leer en los diferentes paneles que están distribuidos por las principales carreteras españolas.

El perfil de mayor riesgo mortal es el de un varón de 45 a 64 años, una franja de edad que suma 50 fallecidos en lo que va de año, suponiendo el 48% del total. En cuanto a la cilindrada, la mayor mortalidad se asocia a las motos entre 501 y 1.000 centímetros cúbicos, con 41 usuarios de este tipo de vehículos fallecidos hasta finales de mayo.

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Cabe recordar que en España, circular sin casco, llevarlo mal abrochado o utilizar uno no homologado conlleva una multa de 200 euros y la retirada de 3 a 4 puntos del carné de conducir, dependiendo de la infracción específica y la normativa aplicada por la DGT. Además, conducir o tener estacionada una moto sin seguro obligatorio es una infracción grave. La multa económica oscila entre los 601 y los 3.005 euros, además de la inmovilización del vehículo, los costes de la grúa y el depósito.

Fuente: La Nueva España

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