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Se confirma la multa de 500 euros con pérdida de puntos que van a recibir miles de conductores en las próximas horas: La Guardia Civil continuará a cualquier hora del día y en cualquier carretera, con el objetivo de disuadir a los conductores

La DGT recuerda que la única tasa segura es 0,0 %

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Manuel Riu

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha detectado un total de 4.094 conductores que han dado positivo en alcohol o drogas en la última campaña de vigilancia y control llevada a cabo entre los días 13 y 19 de julio.

En los siete días que ha durado la campaña se han llevado a cabo 218.949 pruebas de alcohol y drogas, de las que 4.094 dieron un resultado positivo: 2.259 en alcohol y 1.835 en drogas, lo que supone una media diaria de 585 conductores detectados al volante tras haber consumido estas sustancias, según ha informado este jueves la Dirección General de Tráfico.

Del total de positivos, 3.642 -casi un 89 % del total- fueron localizados en controles preventivos, mientras que el resto se localizaron tras verse implicados en siniestros o presentar síntomas.

En este sentido, la DGT ha reafirmado en el comunicado la importancia de estos controles para evitar que los conductores pongan en riesgo su propia seguridad y la del resto de usuarios.

En lo que respecta al consumo de alcohol, se efectuaron un total de 213.170 pruebas, de las cuales 2.259 resultaron positivas: 2.001 en controles preventivos, 122 tras cometer una infracción, 126 por estar involucrados en un siniestro y 10 más por presentar síntomas evidentes de ingesta.

Entre los 2.259 positivos, a 217 conductores se les abrieron diligencias para su traslado a la autoridad judicial por superar la tasa de 0,60 mg/l en aire espirado, mientras que otros siete fueron puestos a disposición judicial por negarse a las pruebas de alcoholemia.

La campaña permitió detectar asimismo a 4.233 conductores que, aunque habían consumido alcohol, no superaban la tasa máxima permitida, por lo que la DGT recuerda que la única tasa segura al volante es 0,0 %, ya que incluso con tasas inferiores a las permitidas aumenta el riesgo asociado a la conducción.

Por otra parte, se efectuaron 5.779 pruebas de drogas, de las que 1.835 resultaron positivas en los test preliminares, por lo que una de cada tres pruebas practicadas detectó la presencia de alguna sustancia.

En 1.641 casos ocurrió en controles preventivos, otros 126 después de que el conductor hubiera cometido una infracción y 68 tras un siniestro. Las drogas más detectadas fueron el cannabis, con 1.135 casos, y la cocaína, con 924, aunque también se registraron 92 positivos por metanfetaminas, 91 por anfetaminas y 40 por opioides.

Las multas por sobrepasar el máximo permitido de alcohol en un control es de 1.000 euros (500 sis e paga en 20 días) en adelante. Conducir con presencia de drogas en el organismo conlleva una multa administrativa general de 1.000 euros y la retirada de 6 puntos del carnet. Si se demuestra que el conductor va bajo la influencia grave de dichas sustancias, la infracción pasa a la vía penal.

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La DGT indica que, aunque se haya dado por finalizada esta campaña especial, la Guardia Civil continuará con las pruebas de alcohol y drogas a cualquier hora del día y en cualquier carretera, con el objetivo de disuadir a los conductores de ponerse al volante después de haber consumido estas sustancias.

Fuente: La Nueva España

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