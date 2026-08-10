El cartel con el que la DGT ya advierte de la multa de 500 euros y 6 puntos tras abrir la ventanilla del coche en autovía: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Riesgo extremo de incendios en prácticamente toda España pero, sobre todo, con el ojo puesto en Guadalajara. La ola de calor que arranca este martes mantiene a Aragón y a otras seis comunidades autónomas -Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Región de Murcia y la Comunidad Valenciana- con aviso naranja (peligro importante) por temperaturas máximas que podrían alcanzar o superar los 41 grados, informa la Aemet es su página web.

Con el aviso naranja existe riesgo meteorológico importante, con cierto grado de peligro para las actividades usuales, y con la amarilla no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta. Por ello, no es de extrañar que la Dirección General de Tráfico (DGT) alerte en los paneles luminosos que se distribuyen por las principales autovías del país de "Riesgo extremo de incendio".

Tirar una simple colilla

Tirar una colilla por la ventana del coche es una conducta sancionada por la normativa de tráfico en España. Además de poner en riesgo la seguridad vial, puede provocar incendios y daños medioambientales. La infracción puede conllevar una multa económica importante y la pérdida de puntos del permiso de conducir. Estas son las sanciones y consecuencias que debes conocer, tal y como explican los expertos de RACE.

Agencia Atlas

Actualmente, tirar una colilla por la ventanilla de un vehículo puede suponer una sanción de 500 euros y la retirada de 6 puntos del carnet de conducir. La normativa considera esta conducta una infracción muy grave debido al riesgo que representa para la seguridad vial y el medioambiente. Ciertas personas creen que arrojar una colilla desde el coche es una infracción menor, pero la Dirección General de Tráfico (DGT) lleva años advirtiendo de las consecuencias de este gesto: además de ensuciar la vía pública, una colilla encendida puede provocar incendios forestales devastadores.

Antiguamente, este gesto se castigaba con multas de 200 euros y la retirada de cuatro puntos del permiso. Sin embargo, con la reforma de la Ley de Tráfico 18/2021 este hecho se agravó hasta la situación actual con los 500 euros de multa (250 euros con el pronto pago) y la retirada de los 6 puntos del carnet de conducir.

Fuente: La Nueva España