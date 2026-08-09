Multas de 400 a 900 euros después de llenar el depósito de su coche con gasolina 95 después de que se haya vuelto a encarecer en España hasta casi los 2 euros: la Guardia civil ya extrema la vigilancia

La gasolina se encarece en España hasta 1,555 euros por litro durante las vacaciones de verano, su precio más alto desde finales de mayo ya con la vuelta del IVA al 21 % para los carburantes.

El histórico de precios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recoge que el precio de venta del diésel de este martes era 1,573 euros, el más elevado desde el 16 de junio, cuando la rebaja fiscal de los carburantes seguía en vigor. Tras el regreso del IVA al 21 % después de más de tres meses al 10 %, el apoyo fiscal se concentra ahora en el impuesto especial de hidrocarburos, que se verá rebajado en 15 céntimos/litro en julio, 10 céntimos/litro en agosto y 5 céntimos/litro en septiembre para volver a la normalidad en octubre.

Con los precios registrados por el Miteco, llenar un depósito de 55 litros de gasolina costaba el fin de semana 85,52 euros, un 3,7 % más que hace un mes. Por su parte, llenar un depósito de diésel de la misma capacidad costaba este martes 86,41 euros, un 1,2 % menos que hace un mes.

Vídeo: AGENCIA ATLAS Foto: Agencias

La escalada del precio de los combustibles ha coincidido con las vacaciones de verano para miles de españoles, aunque no ha impactado directamente en ninguna de las operaciones salida marcadas por la Dirección General de Tráfico (DGT). La primera operación especial de verano se produjo del 3 al 5 de julio, mientras que la siguiente no tendrá lugar hasta el día 31. En cuanto al precio de los carburantes antes de impuestos, por lo que no repercute ni la rebaja fiscal que entró en vigor el 22 de marzo ni el regreso del IVA al 21 % de este mes, la gasolina se encuentra un 3,6 % más barata que hace un mes.

Por su parte, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), el diésel antes de impuestos se pagaba este martes un 3,8 % más barato que el mes anterior.

La gasolinera más cara y más barata de España

La estación de servicio que suministró la gasolina más cara estaba en Mahón (Islas Baleares) a un precio de 1,979 euros por litro, mientras que la más barata se encontraba en Medina del Campo (Valladolid) a 1,279 euros.

El encarecimiento de la gasolina supone un drama para miles de conductores, sobre todo, para aquellos que se gana la vida con el vehículo. Un hecho que podría tentar a algunas personas a considerar la tentación de abastecerse de combustible y marcharse sin pagar. Pero, ¿qué supone este delito? Los expertos de RACE explican que cuando la cantidad adeudada es inferior a 400 euros, se considera un delito leve de estafa mientras que, si excede esa cantidad, el delito se convierte en grave y las penas aumentan, según lo estipulado en el artículo 248 del Código Penal. Esto se aplicará incluso en el caso de que el impago se produzca por un despiste accidental (es decir, que el conductor no se dé cuenta de que no ha pagado, se monte en su coche y se vaya).

En el primero de los supuestos, el infractor estará obligado a pagar una multa diaria, que generalmente oscila alrededor de los 10 euros (aunque el monto puede variar a discreción del juez), durante un período de uno a tres meses, además de cubrir los costos procesales y tener que abonar la cantidad pendiente en la gasolinera. Por lo que la sanción total puede ir de 300 euros hasta 900.