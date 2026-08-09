La DGT ya explica y pregunta en los exámenes sobre la nueva v-27 que llega tras la polémica v-26: la nueva baliza de un triángulo de fondo blanco con una exclamación

Con la llegada del verano se producen millones de desplazamientos a lo largo y ancho del país con motivo de las vacaciones y acudir a nuestros destinos favoritos de playa o montaña para desconectar. En total, la DGT tiene previstos 104 millones de desplazamientos de largo recorrido en todo el país hasta el 31 de agosto.

La operación comprende cuatro fases especiales, dispositivos específicos para todos los fines de semana estivales, planes especiales con motivo de las operaciones Paso del Estrecho y Paso de Portugal y un dispositivo extraordinario para gestionar la movilidad asociada al eclipse de Sol del próximo 12 de agosto.

Con motivo de esta operación salida, la DGT ha anunciado dará un "nuevo impulso" a la baliza luminosa V-16 con la intención de "extender su uso y su normalización" al ser "un elemento importante de la seguridad vial". Así lo ha anunciado el director general de la DGT, Pere Navarro, en su comparecencia ante la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados, en las que se ha referido a esta baliza, que es obligatoria desde el 1 de enero de 2026 y con el que ha tratado de decir adiós a todas las dudas que hay sobre el futuro de este dispositivo. Navarro ha explicado que en estos momentos la DGT registra alrededor de 2.500 conexiones diarias de la baliza, de la que ha dicho que presenta "ventajas" con respecto al triángulo de señalización, ya que incorpora luz, está conectada y no es necesario bajar del vehículo para instalarla.

Aun así, Navarro ha admitido que existe "un cierto estancamiento" en sus ventas, así como una "confusión" e "incertidumbre" sobre esta baliza, de la que ha responsabilizado de forma velada al PP por "las denuncias en Bruselas".

El futuro de la baliza

Se ha hablado largo y tendido sobre la baliza-V16 y de toda la polémica que ha generado su compra y su futuro uso. Pero el Real Decreto 159/2021, publicado en el BOE el 17 de marzo de 2021, introduce nuevas señales de tráfico vinculadas a la conectividad digital de los vehículos. En este documento también menciona el denominado "triángulo virtual" o baliza V-27. ¿De qué se trata?

La V-27 es una señal de advertencia de peligro digital, no física. Consiste en un aviso que aparece en el sistema de información del vehículo (pantalla o cuadro de instrumentos) cuando existe un peligro en la vía, como un vehículo detenido por avería o accidente. Es un dispositivo que se activa “en el sistema de a bordo del vehículo para advertir la presencia de un peligro próximo”, siempre que alguien haya avisado a la plataforma de vehículo conectado de la DGT, conocida como DGT 3.0, a la que también está vinculada la V-16. Por tanto, esta señal “solo se visualizará en aquellos vehículos que estén conectados por medios telemáticos con el Punto de Acceso Nacional de Información de Tráfico y Movilidad”.

¿Cómo se coloca?

La señal no se coloca manualmente en la carretera y se muestra automáticamente en los vehículos conectados cuando: otro vehículo, un operador de tráfico o un sistema autorizado comunica la existencia de un peligro a la plataforma de tráfico. El aviso se transmite a través de los sistemas telemáticos conectados al Punto de Acceso Nacional de Información de Tráfico y Movilidad. Entonces, ¿quién puede verla? Solo los vehículos que dispongan de sistemas de conectividad compatibles. No es obligatoria para los conductores, ni para los vehículos que no estén conectados. El objetivo de la V-27 es mejorar la seguridad vial, permitiendo que los conductores reciban avisos de peligro antes de llegar al punto conflictivo, no tengan que depender únicamente de señales físicas en la carretera.

Se señaliza con un triángulo de fondo blanco y borde rojo con una exclamación negra en el centro. Junto a la señala aparecen unas ondas que indican la conexión. Esya señal v-27 ya se ha convertido, además, en una pregunta recurrente en los exámenes de conducir.