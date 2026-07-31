Multado con 200 euros y retirada de seis puntos por tocar el soporte del móvil del coche estando el semáforo en rojo: la Guardia Civil extrema los controles este verano

Hoy en día, nadie o prácticamente nadie va en el coche sin un soporte para móviles. Porque el teléfono se ha convertido prácticamente en una extensión de nosotros mismos. Pero ojo, no sirve cualquier soporte. Según explica RACE (Real Automóvil Club de España), no existe una homologación concreta sobre este utensilio, pero sí que el Reglamento General de Circulación es claro sobre su uso y ubicación. Hay algunos soportes que se utilizan pegándolos con ventosa en el cristal o que cuelgan del retrovisor. Estos no son válidos y un agente de la Guardia Civil puede pararte y multarte con 100 euros, según el artículo 19 del reglamento.

El motivo: limita la visibilidad durante la conducción. Dicho con otras palabras, supone un obstáculo para la vista, con el peligro que eso supone al volante. Este tipo de soportes hay que colocarlos en una zona que no impida ver al resto de vehículos de la vía. Por ello, lo recomendable es que los soportes se ubiquen por debajo de la línea de visión del parabrisas y se sujetan con unos imanes o ir directamente anclados a las rejillas de ventilación.

Ni en semáforos en rojo

Pero hay casos en los que las multas pueden ser mayores: de 200 euros y retirada de seis puntos en el carné de conducir. Esto sucede cuando hacemos una manipulación del móvil, incluso teniéndolo en el soporte y no en las manos. Y es que mientras se conduce, no podemos tocar el teléfono, ni siquiera estando parado en un semáforo en rojo.

¿Por qué? Porque se considera una distracción y desde 2016 esta es la primera causa de accidentes mortales en España. ¿Qué se considera hacer un mal uso del móvil? Escribir mensajes, leer noticias o buscar información, hacer fotos o grabar vídeos, leer mensajes, hablar por el móvil sin el manos libres, escoger música y hasta consultar el GPS. En todo estos casos, las multas son de 200 euros y retirada de seis puntos en el carné de conducir.

Controles especiales

La campaña especial de vigilancia de la DGT (Dirección General de Tráfico) del verano ya ha empezado para controlar los millones de desplazamientos por carretera que se producirán en los próximos meses. Las previsiones es de más de 104 millones de movimientos entre el 1 de julio y el 31 de agosto. En este periodo, se desarrollarán cuatro operaciones: la primera concluyó el pasado domingo, día 5, a las 24.00 horas, y las siguientes irán del 31 de julio al 2 de agosto; del 14 al 16 de agosto; y del 28 al 31 de agosto.

La gran novedad de esta campaña estival es el uso obligatorio de la baliza V-16 para señalizar incidencias en la carretera. Este dispositivo entró en vigor el pasado 1 de enero, por lo que es el primer verano en el que está en funcionamiento. No llevarla en el vehículo puede conllevar multas de 80 euros, como los antiguos triángulos, pero no usarla en caso de emergencia más: hasta 200. Los agentes mirarán con lupa otras acciones como la del móvil.

Fuente: La Nueva España