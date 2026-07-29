Ni velocidad, ni alcohol: la dura multa de 500 euros y 6 puntos que impone la Guardia Civil tras el aviso en los carteles de autovías tras la Operación Salida de Verano

Un total de 23 municipios asturianos tendrán este domingo riesgo 'muy alto' de sufrir incendios forestales, según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot).

Se trata de los concejos de Allande, Aller, Bimenes, Boal, Cangas del Narcea, Degaña, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Langreo, Lena, Mieres, Morcín, Nava, Noreña, Oviedo, Pesoz, Ribera de Arriba, Riosa, San Martín del Rey Aurelio, Sariego, Siero y Villayón. En el resto de la región el riesgo será 'alto'.

El Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot) trabaja con una escala de cinco niveles constituida, de menor a mayor, por las categorías 'bajo', 'moderado', 'alto', 'muy alto' y 'extremo'.

De hecho, los conductores que circulen por carreteras asturianas y, también, por cualquier carretera de la meseta central o el sur, habrán observado que la DGT ha colocado el siguiente menaje en los careteles luminosos que se alzan sobre las autovías: "Riesgo alto de incendios". Y es que a la hora de conducir hay que tener mucho cuidoad y no echar nada por la entanilla, especialmente cigarros.

Tirar una colilla por la ventana del coche es una conducta sancionada por la normativa de tráfico en España. Además de poner en riesgo la seguridad vial, puede provocar incendios y daños medioambientales. La infracción puede conllevar una multa económica importante y la pérdida de puntos del permiso de conducir. Estas son las sanciones y consecuencias que debes conocer, tal y como explican los expertos de RACE.

Actualmente, tirar una colilla por la ventanilla de un vehículo puede suponer una sanción de 500 euros y la retirada de 6 puntos del carnet de conducir. La normativa considera esta conducta una infracción muy grave debido al riesgo que representa para la seguridad vial y el medioambiente. Ciertas personas creen que arrojar una colilla desde el coche es una infracción menor, pero la Dirección General de Tráfico (DGT) lleva años advirtiendo de las consecuencias de este gesto: además de ensuciar la vía pública, una colilla encendida puede provocar incendios forestales devastadores.

La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial prohíbe expresamente arrojar a la vía o a sus inmediaciones cualquier objeto que pueda provocar incendios o afectar a la seguridad vial. Por este motivo, las autoridades consideran especialmente grave lanzar colillas desde un vehículo.

La multa por tirar colillas desde el coche no es la única consecuencia posible. Si la colilla llega a provocar un incendio, el responsable podría enfrentarse a responsabilidades civiles e incluso penales, dependiendo de los daños ocasionados.

Según el Ministerio de Medioambiente, el 3 % de los incendios forestales tiene su origen en las colillas abandonadas o lanzadas desde algún vehículo. Por ello, las campañas de concienciación insisten en evitar esta práctica durante todo el año, especialmente en verano.

Antiguamente, este gesto se castigaba con multas de 200 euros y la retirada de cuatro puntos del permiso. Sin embargo, con la reforma de la Ley de Tráfico 18/2021 este hecho se agravó hasta la situación actual con los 500 euros de multa (250 euros con el pronto pago) y la retirada de los 6 puntos del carnet de conducir.

Fuente: La Nueva España