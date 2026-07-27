Peugeot da un paso más en su ambiciosa estrategia de electrificación con el lanzamiento del nuevo Peugeot E-408. Este modelo, reconocible por su carrocería fastback única y su atractivo diseño felino, da un mayor protagonismo a sus alternativas puramente eléctricas para combinar un placer de conducir inigualable con una eficiencia energética de primer nivel.

El nuevo Peugeot E-408 brinda una experiencia de conducción emocionante y se erige como un referente de su categoría en materia de eficiencia / Peugeot

Eficiencia y potencia

El nuevo Peugeot E-408 está diseñado para quienes no quieren renunciar al estilo ni a las prestaciones. Bajo su capó, esconde un motor eléctrico que desarrolla 213 CV (157 kW) de potencia máxima y ofrece un generoso par motor instantáneo de 343 Nm que garantiza una respuesta inmediata y una conducción ágil y silenciosa, típica del ADN de la marca del león.

Uno de los grandes logros del nuevo Peugeot E-408 es su extraordinaria eficiencia. Los ingenieros de la marca han trabajado meticulosamente en la aerodinámica del vehículo para reducir la resistencia al aire y maximizar el rendimiento.

Gracias a esto y a su avanzada batería con capacidad útil de 58,2 kWh de tipo NMC (Níquel, Manganeso y Cobalto), el fastback francés logra homologar un consumo WLTP de energía muy contenido, partiendo desde los 14,7 kWh/100 km. Además, dispone de un sistema de frenado regenerativo de tres etapas mediante levas en el volante.

Bajo su capó, esconde un motor eléctrico que desarrolla 213 CV (157 kW) de potencia máxima y ofrece un generoso par motor instantáneo de 343 Nm / Peugeot

Más autonomía y tiempos de carga mejorados

Esta eficiencia se traduce en una libertad de movimiento real para el conductor, con una autonomía de hasta 456 km, según ciclo WLTP (hasta 591 km en ciclo urbano WLTP). Se trata de cifras ideales tanto para los desplazamientos diarios como para escapadas de fin de semana o viajes largos.

Para hacer más fácil la vida a bordo, el nuevo Peugeot E-408 incorpora un sistema de carga de alto rendimiento. Su cargador admite potencias de hasta 120 kW en corriente continua, lo que permite cargar la batería del 20% al 80% en tan solo 31 minutos, reduciendo al mínimo los tiempos de espera en viajes largos.

Para hacer más fácil la vida a bordo, el nuevo Peugeot E-408 incorpora un sistema de carga de alto rendimiento / Peugeot

Nuevas funciones

Esto solo es la punta del iceberg del espíritu práctico del nuevo Peugeot E-408, que llega cargado de funciones novedosas diseñadas para optimizar la experiencia eléctrica. Así, el planificador de viajes, integrado en el navegador conectado, permite gestionar las rutas optimizando la autonomía y teniendo en cuenta los puntos de carga disponibles. Calcula el trayecto ideal en función de parámetros como la distancia, el nivel de carga de la batería, los puntos de carga disponibles cerca del destino y el consumo de energía previsto.

En el momento de recargar el vehículo, el nuevo Peugeot E-408 estrena la función de preacondicinamiento de la batería, que optimiza su temperatura para asegurar una carga rápida y eficiente. Por otra parte, Plug & Charge simplifica el proceso de recarga en puntos públicos compatibles, eliminando la necesidad de apps o tarjetas físicas; el coche se identifica automáticamente al conectarse.

En una época en la que los apartados electrónicos se multiplican, el nuevo Peugeot E-408 suma la tecnología V2L (Vehicle to Load), que permite utilizar la energía de la batería del coche para alimentar dispositivos eléctricos externos, convirtiendo a este vehículo en una fuente de energía móvil capaz de suministrar 3,5 kW y 16 A.

Con el nuevo Peugeot E-408, la marca del León reafirma su compromiso con la movilidad sostenible sin sacrificar la emoción al volante, ofreciendo un fastback eléctrico que destaca por su tecnología, diseño y eficiencia.

Con el nuevo Peugeot E-408, la marca del León reafirma su compromiso con la movilidad sostenible sin sacrificar la emoción al volante, ofreciendo un fastback eléctrico que destaca por su tecnología, diseño y eficiencia. / Peugeot

Identidad luminosa única

La versión 100% eléctrica del nuevo Peugeot 408 adopta, como el resto de gama, novedades de diseño que aumentan el atractivo de su imagen y que potencian su lenguaje estético.

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El frontal estrena tres tiras LED inclinadas que potencian su mirada felina y, por primera vez en un modelo Peugeot, las letras de la marca se iluminan en la zaga, integradas en una banda brillante que se extiende en toda la anchura del portón trasero. Esta nueva identidad luminosa demuestra que la tecnología y el diseño emocional pueden ir de la mano.

Fuente: El Periódico