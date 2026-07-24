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Aparcar la moto en tu misma plaza de garaje junto al coche: la Ley de Propiedad Horizontal ya es tajante con los límites de ocupación

Esta ley es muy clara en lo que a usar las plazas de garaje, aunque sean propias, se debe hacer

Un coche y una moto comparten plaza de garaje.

Un coche y una moto comparten plaza de garaje.

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Manuel Riu

El sector de la moto y los vehículos ligeros cerró el primer semestre de 2026 con un crecimiento interanual del 24,3%, alcanzando las 154.152 unidades, según los datos divulgados este miércoles por Anesdor.

"Este resultado consolida la trayectoria ascendente que vive el conjunto de la categoría L en los últimos años y refuerza la buena evolución del mercado tras un 2025 que ya fue el mejor ejercicio desde 20082, ha destacado la patronal.

Junio reforzó la tendencia con un crecimiento del 29% y un total de 35.210 matriculaciones de vehículos ligeros, un dato sobre el que conviene señalar la existencia de un día laborable más que en junio de 2025. Todos los mercados del sector (motocicleta, scooter, ciclomotor, triciclo, microcoche & microvan y utility & powersport) cerraron el mes en positivo.

La ley lo exige en España: pueden multar por tener el coche parado en el garaje

Coches en un garaje. / Archivo

¿Puedo tener la moto junto a mi plaza de garaje?

La motocicleta fue la categoría con mayor incremento del primer semestre, con un avance del 32,6%, impulsado por la fuerte demanda de modelos de carretera (+30,1%) y, en particular, del segmento trail (+53,8%), que continúa consolidando el peso del mototurismo dentro del sector. Los scooters también evolucionaron favorablemente, con una subida del 17,7%, mientras que el ciclomotor creció un 13,9%.

Por ello, muchos conductores de coche han sumado a sus posesiones una motocicletas para poder moverse más rápido por ciudad. Un adqusición que, a la hor ade vivir en un edificio de viviendas con parking o tener nustro coche en un parking alquilado, genera una duda. ¿Puedo tener la moto junto a mi plaza? El artículo 3 de la ley establece el derecho exclusivo sobre un espacio delimitado y susceptible de aprovechamiento independiente.

Esta Ley no prohíbe de forma expresa que se aparque más de un vehículo por plaza, por lo que sí se puede tener un coche aparcado junto a la moto.

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Eso sí, la Ley de Propiedad Horizontal determina que usar una plaza de garaje como trastero es legal siempre que no cierres el espacio, no sobrepases los límites de tu plaza y no afectes a elementos comunes. Para proyectos de cerramiento o alteración estructural, se requiere permiso unánime o mayoría cualificada de la junta de vecinos.

Fuente: La Nueva España

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