Multado con más del salario medio en España tras dejar su coche aparcado en la plaza de garaje: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Dejar nuestro coche en la plaza de garaje de nuestra propiedad o que tenemos alquilada es un gesto de lo más habitual. Y es que contar con este espacio para guardar nuestro vehículo se ha convertido casi en un lujo en varias ciudades de España.

Hay conductores que las utilizan día a día y otros que aprovechan para dejar a buen recaudo un segundo vehículo que no usan tan a menudo. Sin embargo, estos propietarios deben tener en cuenta de que hay que tener en regla un documento importante en regla, dado que de no ser así, la sanción puede superar el salario medio en este país (1.260 euros al mes en 12 pagas ) y llegar incluso a los 3.000 euros.

Tal y como explican los expertos de RACE, la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de los vehículos a motor (RD 8/2004) indica que es obligatorio que un coche o una moto tenga, como mínimo, una cobertura legal para responder de los daños a terceros, tanto materiales como personales. La multa por ir sin seguro abarca entre 601 euros y 3.005 euros. La cantidad va a variar dependiendo de varios factores: si el coche está estacionado o circulando; el tiempo que lleva el vehículo sin tener el seguro contratado; el número de ocasiones en las que se ha amonestado al propietario reincidiendo en esta infracción.

En el caso de un coche o una moto, por ejemplo, la Ley sobre responsabilidad civil establece que es el propietario el que está obligado a contratar un seguro y que, de no hacerlo, la multa (de media) puede ser de unos 800 euros para un turismo estacionado o de 1.500 euros si está circulando, sin tener en cuenta que la cifra va a ser superior si además hay personas perjudicadas en caso de accidente. Además de estas sanciones económicas, un agente de la autoridad puede inmovilizar el vehículo y llevarlo a un depósito municipal. Todos los gastos correrán a cargo del propietario cuando vaya a recogerlo, explican desde RACE.

Si el coche está estacionado en un garaje (aunque sea privado) sin estar dado de baja temporal o definitiva en la DGT es obligatorio que tenga un seguro de responsabilidad civil, aunque no se use. Si el vehículo está dado de baja, entonces no es necesario tener seguro; hay que tener en cuenta que no puede estar estacionado en la vía pública ni circular por ella.

Si no quieres seguir pagando un seguro de un coche que no mueves, puedes dar de baja temporal o definitivamente tu vehículo. De esta forma, no será necesario que tengas el seguro ni la ITV (sin seguro en vigor no puedes pasar la ITV).