El director de la DGT emite un comunicado sobre el 'polémico' sistema para multar: "Las multas económicas a unos les hace mucho daño y a otros les importa un pepino"

Más de 3.300 personas murieron en las vías interurbanas en 2005; hoy la cifra se ha reducido a un tercio gracias a la "revolución" que supuso para la seguridad vial la entrada en vigor hace ahora 20 años del carné por puntos, cuando la responsabilidad se le trasladó al conductor, como recuerda el 'padre' de esta medida, el director general de Tráfico, Pere Navarro.

En una entrevista con EFE, Navarro repasa la puesta en marcha del carné por puntos y su evolución en estas dos décadas y rememora cómo fueron los comienzos de esta medida, innovadora entonces y que a su entender está ya totalmente asumida por los ciudadanos.

"Me cuesta creer que hayan pasado 20 años de la puesta en marcha del permiso por puntos", señala Navarro, el artífice de esta medida, que, según relata, fue uno de los primeros encargos que le hizo el entonces ministro del Interior, José Antonio Alonso, cuando se hizo cargo de la Dirección General de Tráfico (DGT).

En el primer despacho Alonso le hizo tres: el primero, acabar con "las colas de Arturo Soria (la calle donde se encuentra la Jefatura de Tráfico de Madrid); el segundo, poner en marcha el permiso de conducir por puntos; y el tercero, reducir los accidentes de tráfico, rememora Navarro.

A partir de entonces -asegura- cada vez que se encontraba con el ministro, este, antes de saludarle incluso, le preguntaba "¿cómo va el permiso por puntos?". Para Navarro, eso daba una idea de la implicación de entonces titular de Interior en la seguridad vial.

Pere Navarro acogió el encargo con mucha ilusión a pesar de que se trataba de una medida sancionadora. Pero venía de Europa. Ya en 1992 lo había aplicado Francia y antes el Reino Unido, explica el director de Tráfico.

"Nos aproximaba a Europa, nos hacia europeos y a todos nos hacía ilusión poner en marcha el permiso por puntos", apunta.

A su juicio, el cambio más importante que supuso su puesta en marcha es que introdujo el concepto de autorresponsabilidad. "Hasta entonces, la seguridad vial era un tema de la DGT, del Gobierno, pero a partir de ese momento se le dice al conductor, 'tu eres responsable de tu conducta, de tu permiso y gestionas tus puntos'".

Navarro achaca el éxito de la medida a que supuso un trato más igualitario para todos los conductores y lo explica así. "Las multas económicas a unos les hace mucho daño y a otros les importa un pepino, pero la retirada del permiso de conducir afecta por igual a todos".

Además, "en los cursos de recuperación de puntos, el rico se sienta al lado del pobre y el famoso al lado del pringado. Tiene un cierto aire igualitario", zanja.

Fuente: La Nueva España